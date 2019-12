Appen lance la solution Secure Workspace afin de protéger les données sensibles pour annotation dans des environnements de travail sur site ou à domicile





Dimensionnement de programmes d'intelligence artificielle (IA) tout en maintenant la sûreté pour les données sensibles

SYDNEY, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Appen Limited, premier fournisseur de données d'apprentissage de haute qualité pour des organisations édifiant des systèmes d'IA à grande échelle, a fait part aujourd'hui de sa solution Appen Secure Workspace, laquelle assure la combinaison correcte de technologie, de personnes et de processus pour veiller à ce que les projets contenant des données sensibles puissent être annotés par une foule mondiale de manière sécurisée. Secure Workspace fait partie du portefeuille Secure Solutions d'Appen, constituant une offre polyvalente de premier plan dans l'industrie, conçue pour assurer une sûreté maximale et la conformité à la confidentialité en vue de l'annotation de données d'apprentissage d'IA. L'offre Secure Solutions d'Appen comporte des installations sécurisées accréditées ISO 27001, des services sur site, des modèles sécurisés de foule et des solutions de technologie ? notamment Secure Data Access et déploiement sur site ? garantissant aux usagers la flexibilité nécessaire d'après leurs besoins spécifiques de sûreté pour les données d'apprentissage.

« Des données d'apprentissage de haute qualité sont nécessaires pour construire une IA qui fonctionne. La combinaison d'humains et d'algorithmes d'apprentissage machine dans le but d'étiqueter de façon fiable des données d'apprentissage est essentielle pour créer les ensembles de données les plus efficaces, » a fait observer Wilson Pang, directeur technique d'Appen. « Dans cet environnement, les organisations et leurs parties prenantes de plus en plus ont besoin d'avoir confiance que leurs données sont sécurisées, en particulier lorsque les ensembles de données impliquent des informations personnelles identifiables (IPI), des données sur la finance, la santé, les pouvoirs publics ou autres dossiers sensibles. Appen Secure Workspace assure que les niveaux de sûreté dans les environnements de travail à domicile reflètent ceux que l'on rencontre dans une installation sécurisée. La solution peut également être utilisée dans les installations afin de réaliser une annotation sûre de données et elle vient consolider notre portefeuille Secure Solutions pour des sociétés redimensionnant leurs initiatives d'IA tout en maintenant la sûreté et la conformité aux réglementations sur la confidentialité. »

Appen Secure Workspace associe la technologie, les personnes et les processus pour permettre aux usagers de dimensionner des initiatives de haute valeur dans l'IA lorsque les données sont en propriété exclusive ou sont de nature sensible. Secure Workspace permet aux leaders des programmes d'IA d'assurer de hauts niveaux de sûreté pour annotation s'effectuant soit dans leurs installations, soit dans des environnements à domicile, ce qui permet aux usagers de disposer de flexibilité lorsqu'ils effectuent des annotations de données sécurisées.

Vue d'ensemble sur Appen Secure Workspace:

La technologie. Appen Secure Workspace est architecturée sur des fonctionnalités de sûreté de premier plan dans l'industrie afin de veiller à ce que les niveaux de sûreté pour un environnement de travail à domicile reflètent ceux que l'on rencontre dans des installations sécurisées. Elle peut en outre mettre à disposition une couche de sûreté en propriété exclusive pour travaux d'annotations effectués dans les installations.

Les personnes. La foule d'Appen est organisée sur la base des besoins d'annotation de données, car Appen travaille avec les usagers afin de sélectionner les meilleurs sous-traitants, dont les compétences répondent à ce que demande l'utilisateur. Appen fait appel à des méthodes en propriété exclusive afin de garantir une foule à laquelle on peut se fier.

Le processus. Secure Workspace est axée sur la création d'une culture de conformité à la sûreté et de prestation de services plaçant la qualité au premier plan lorsqu'il s'agit de données d'apprentissage. Les processus polyvalents d'Appen permettent aux sociétés de mettre en oeuvre et de renforcer des mesures de sûreté de premier plan dans l'industrie.

Appen Secure Workspace, conjointement avec sa série Secure Crowd, Secure Onsite Services, Secure Facilities et Secure Platform assurent une conformité maximale la sûreté et à la confidentialité pour annotation de données d'IA.

Pour davantage d'informations, veuillez visiter: appen.com/services/secure-services/

À propos d'Appen

Appen collecte et étiquette les images, le texte, la parole, l'audio et la vidéo utilisés pour construire et constamment améliorer les systèmes d'intelligence artificielle les plus novateurs du monde. Avec une expertise dans plus de 180 langues, une foule mondiale de plus d'un million d'entrepreneurs qualifiés et la plateforme assistée par IA pour annotation de données la plus sophistiquée de l'industrie, Appen et ses solutions fournissent la qualité, la sûreté et la vitesse qu'exigent les leaders de la technologie, de l'automobile, des services financiers, de la vente au détail, des produits manufacturés et des organismes gouvernementaux dans le monde entier. Fondée en 1996, Appen a des clients et des bureaux autour du globe.

