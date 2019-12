Volvo Trucks présente des véhicules concept électriques poids lourds pour les travaux de construction et le transport régional





GÖTEBORG, Suede, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Comment réduire l'impact du trafic de marchandises lourd sur l'environnement et le climat, alors que la demande de transport continue d'augmenter ? Volvo Trucks, qui a récemment lancé la commercialisation de ses véhicules électriques pour les transports urbains, estime que le passage à l'électrique peut devenir une alternative rentable également pour les véhicules plus lourds. Afin d'explorer et de démontrer les possibilités de cette idée, Volvo Trucks a mis au point deux véhicules concept électriques européens destinés aux activités de construction et à la distribution régionale.

« Nous envisageons un potentiel important pour les véhicules poids lourds électriques dans le secteur du transport régional et de la construction à long terme. Grâces à nos véhicules concept, nous souhaitons explorer et démontrer l'efficacité de différentes solutions pour l'avenir tout en évaluant le niveau d'intérêt sur le marché et dans la société. Afin d'augmenter la demande en camions électriques, l'infrastructure de charge électrique doit être rapidement étendue et des incitations financières plus importantes doivent être mises en place pour les transporteurs routiers qui agissent en tant que pionniers en choisissant de nouveaux véhicules ayant une empreinte environnementale et climatique moins élevée », a déclaré Roger Alm, Président de Volvo Trucks.

Les véhicules poids lourds électriques peuvent contribuer à améliorer l'environnement de travail des conducteurs et des ouvriers de la construction grâce à un faible niveau sonore et à zéro émission d'échappement pendant les activités. Ce dernier avantage aura un effet significatif et positif sur la qualité de l'air dans les villes disposant de nombreux projets de construction en cours. En raison de l'absence de nuisances sonores, ces véhicules permettent également d'effectuer des opérations de transport sur une plage horaire plus importante, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de rationalisation des opérations, par exemple pour les grands projets de construction et les transports dans et autour des villes.

Il est possible de réduire l'impact global du secteur des transports sur le climat en utilisant des véhicules électriques poids lourds pour la distribution régionale. La majeure partie de la distribution de marchandises par camion au sein de l'UE est régionale.



« En Europe, un nombre considérable de véhicules utilisés pour le transport régional de marchandises parcourt en moyenne 80 000 km par an. Une utilisation accrue des véhicules électriques pour la distribution régionale entraînerait donc des bénéfices climatiques significatifs, à condition que l'électricité ne soit pas issue d'énergie fossile. », a déclaré Lars Mårtensson, Directeur de l'environnement et de l'innovation de Volvo Trucks.

Le plan de Volvo Trucks concernant les véhicules poids lourds électriques pour la construction et la distribution régionale consiste à débuter avec des clients sélectionnés en Europe, qui disposeront d'un petit nombre de véhicules électriques. Une commercialisation plus poussée suivra plus tard.



« La rapidité du passage à l'électrique dépendra d'un certain nombre de facteurs. D'une part, une vaste extension de l'infrastructure de charge électrique est nécessaire et, d'autre part, il est nécessaire de veiller à ce que les réseaux électriques régionaux puissent fournir une capacité de transfert suffisante sur le long terme. Des incitations financières sont nécessaires pour pousser davantage de transporteurs à investir dans les véhicules électriques. Les acheteurs de transports peuvent également contribuer, en proposant des contrats plus longs et en étant plus disposés à payer pour des transports durables. La plupart des opérateurs de transport disposent de marges très faibles, ce qui fait que chaque nouvel investissement doit être rentable », explique Mårtensson.



Parallèlement au développement du passage à l'électrique dans le secteur des transports, l'amélioration continue de l'efficacité des moteurs à combustion continuera de jouer un rôle clé pour le transport longues distances, et cela pour de nombreuses années à venir.



« Les moteurs des véhicules actuels sont des convertisseurs d'énergie efficaces pouvant fonctionner au diesel ou à différents carburants renouvelables tels que le biogaz liquéfié ou le HVO, et la technologie dispose encore d'un potentiel de développement », a déclaré Mårtensson.

Véhicules Volvo avec carburants alternatifs ou chaînes cinématiques alternatives

Volvo FL Electric et Volvo FE Electric. Ces deux véhicules sont entièrement électriques et destinés, par exemple, à la distribution locale et à la collecte des ordures en milieu urbain.

Volvo FH et Volvo FM au GNL. Le Volvo FH pour les activités longues distances poids lourds et le Volvo FM pour le transport poids lourds régional fonctionnent au gaz naturel liquéfié ou au biogaz.

Volvo FE GNC. Le Volvo FE au gaz naturel comprimé ou au biogaz est destiné à la distribution locale et au traitement des déchets.

