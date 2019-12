Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 9 décembre 2019

Lundi 09/12/2019 Daily Grand Tirage régulier06, 20, 34, 38, 49 Grand numéro 03 POKER LOTTO Main gagnante: Q-C, 6-S, J-C, Q-S, 5-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGADICE LOTTO: 1, 6, 21,...

Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles?de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de transports, Joël Arseneau, tiendra un point de presse, aujourd'hui le lundi 9 décembre, à 15 h 15. Sujet : Le...