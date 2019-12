La Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs tiendra des auditions publiques à Montréal et à Val-d'Or





QUÉBEC, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs se déplacera dans les villes de Montréal et de Val-d'Or dans la semaine du 20 janvier 2020 afin de rencontrer notamment les acteurs sur le terrain et connaître la réalité des communautés culturelles et autochtones. Les auditions publiques auront lieu, à Montréal les 20 et 21 janvier et à Val-d'Or le 23 janvier 2020.



La première semaine d'auditions publiques, entre le 2 et le 7 novembre à Québec a permis aux membres de la Commission spéciale d'entendre 27 personnes et des représentants d'organismes issus des milieux communautaire, de la recherche, gouvernemental et policier.



Lors de ces premières auditions publiques, les membres de la Commission ont abordé la problématique de l'exploitation sexuelle des mineurs sous plusieurs angles. Ils ont notamment interrogé les témoins quant au rôle du proxénète et du client-abuseur, au continuum de service au passage à la vie adulte, à l'importance de la sensibilisation de tout un chacun confronté au phénomène, et à l'éducation à la sexualité auprès des jeunes.



La population est invitée à assister aux auditions qui se tiendront à Montréal et Val d'Or. Il est également possible de suivre les travaux à l'adresse Internet suivante : www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/en-direct-webdiffusion.html.



Source :

Carolyne Paquette

Secrétaire de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs

Téléphone : 418 643-2722

Courriel : csesm@assnat.qc.ca



Renseignements :



Julie Champagne

Conseillère en communication et relations médias

Téléphone : 418 643-1992, poste 71115

Courriel : julie.champagne@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

