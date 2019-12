Invitation aux médias - Lancement de l'exposition À bon port!





MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Port de Montréal convie les médias au lancement de sa nouvelle exposition, À bon port!, au Centre d'interprétation portuaire du Grand Quai du Port de Montréal, le mardi 17 décembre à 10h.

À bon port! est une exposition interactive, éducative et ludique qui invite le visiteur à découvrir le cycle de transport des marchandises et les différents métiers portuaires et maritimes.

L'exposition gratuite est conçue pour tout public à partir de 7 ans.

17 décembre 2019 QUOI Lancement de l'exposition À bon port!

Point de presse et visite de l'exposition QUI Sophie Roux, vice-présidente, Affaires publiques, Administration portuaire de Montréal (APM)

Philippe Bertout, directeur, Grand Quai du Port de Montréal OÙ Centre d'interprétation portuaire Grand Quai du Port de Montréal (2e étage)

200, rue de la Commune Ouest QUAND 10 h

Remarques :

Accès par la porte principale à l'avant ou par la porte 1 du côté de l'allée centrale.

Stationnement accessible gratuitement sur place, un coupon vous sera remis à la table d'accueil.

