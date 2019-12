Sommet sur le transport ferroviaire : la sécurité d'abord et avant tout

Le ministre des Transports et député de Granby, M. François Bonnardel, le député de Mégantic, M. François Jacques et le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, invitent les représentants des médias à la conclusion du sommet ferroviaire. Allocution de...

Une délégation de plusieurs élues et élus membres du Comité sur le transport ferroviaire de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) participera, le 9 décembre prochain, au Sommet sur le transport ferroviaire organisé par le ministère des Transports...

La CSN-Construction salue l'initiative du gouvernement et est heureuse de contribuer au Sommet sur le transport ferroviaire qui se conclut aujourd'hui à Drummondville. Cependant, la CSN-Construction tient à réaffirmer la nécessité de mettre de...