17e Guignolée Dr Julien, le samedi 14 décembre 2019





Ensemble, soignons et outillons nos enfants pour la vie

La Fondation Dr Julien lance sa 17e guignolée au profit de la pédiatrie sociale en communauté, un modèle unique de soins intégrés qui donne une place centrale à l'enfant et à son réseau familial.

MONTRÉAL, 09 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 17e Guignolée Dr Julien se tiendra le samedi 14 décembre de 9h à 17h. Cette grande collecte annuelle est un appel à la générosité de toute la collectivité. Elle sert à recueillir des fonds au profit des trois centres d'expertise de pédiatrie sociale en communauté parrainés par la Fondation Dr Julien afin d'offrir des soins et services de proximité aux enfants en situation de grande vulnérabilité. La Guignolée Dr Julien se tiendra également dans plusieurs centres à travers la province.



« La Guignolée, c'est notre carburant pour toute l'année! Elle nous permet de présenter nos équipes et nos services, de conscientiser grands et petits à la réalité des enfants vulnérables et de leur famille. L'idée est de recréer un village, comme un cercle protecteur autour de l'enfant, pour s'assurer que tous ses besoins et ses droits soient respectés et pour l'accompagner vers une trajectoire de vie positive avec sa famille. On a besoin de toute la communauté pour y arriver. » explique le Dr Gilles Julien, pédiatre social, président fondateur de la Fondation. (vidéo : https://guignoleedrjulien.org/) En effet, les dons recueillis lors de la Guignolée représentent plus du tiers des fonds nécessaires pour offrir les soins et les services dans les trois centres experts.

Les trois centres experts

L'année dernière, ces trois centres ont soigné et accompagné plus de 2 700 enfants et leur famille.

Le centre de pédiatrie sociale d'Hochelaga , toujours aussi solidement ancré dans son quartier est le premier centre à avoir vu le jour. Il représente le berceau de la pratique au Québec.

, toujours aussi solidement ancré dans son quartier est le premier centre à avoir vu le jour. Il représente le berceau de la pratique au Québec. Le Garage à musique dans Maisonneuve est le premier centre de pédiatrie sociale spécialisé qui a développé des outils puissants de développement, basés sur les connaissances en neurosciences, comme l'apprentissage collectif de la musique. Son programme unique d'accès scolaire permet aussi d'accompagner les enfants aux prises avec des troubles d'apprentissage.

est le premier centre de pédiatrie sociale spécialisé qui a développé des outils puissants de développement, basés sur les connaissances en neurosciences, comme l'apprentissage collectif de la musique. Son programme unique d'accès scolaire permet aussi d'accompagner les enfants aux prises avec des troubles d'apprentissage. Le Centre de Côte-des-Neiges travaille de près avec les nouveaux immigrants depuis plus de 15 ans et a su adapter l'approche et les services aux communautés culturelles qu'il dessert. Son programme Accès à l'école permet aux petits de 4 à 5 ans d'apprivoiser leur nouveau milieu de vie.

Des centres à travers la province

La Fondation accompagne également un réseau toujours croissant d'équipes et de centres de pédiatrie sociale en communauté qu'elle forme et certifie. À ce jour, 40 centres sont actifs au Québec et rejoignent ensemble annuellement près de 9 000 enfants et leur famille. Plusieurs de ces centres tiendront aussi leur propre guignolée samedi 14 décembre. Pour la liste complète : https://guignoleedrjulien.org/

Programmation de la journée du 14 décembre

Festivités et visites guidées des centres sont prévues de 9h à 17h. Pour connaître l'horaire complet des trois centres : https://guignoleedrjulien.org/programmation/

Le centre de Hochelaga situé 1600, rue Aylwin, est le quartier général de la Guignolée où vous pourrez rencontrer Ève Christian, fondatrice et marraine de la Guignolée et Christian Bégin, parrain de la Fondation qui vous proposeront encore cette année de nombreuses activités extérieures et intérieures.

Dès 7h, l'émission de radio Samedi et rien d'autre, animée par Joël Le Bigot, sera diffusée en direct à ICI Radio-Canada Première jusqu'à 11h, pour la 14e année consécutive. Suivront activités, prestations d'artistes et présence du vrai père Noël!

À 12h, Jean-Charles Lajoie arbitra et commentera son 10 e match de hockey-bottines avec les enfants du Centre et la participation de diverses personnalités.

match de hockey-bottines avec les enfants du Centre et la participation de diverses personnalités. À 13h, ce sera au tour des enfants du quartier de chausser leurs bottines pour un match amical.



Le Garage à musique, situé au 2080, rue Bennett, sera la scène de plusieurs prestations musicales menées par les enfants et les jeunes, en direct. Visites du centre, ateliers créatifs, chorales et autres surprises seront au rendez-vous!

Le centre de Côte-des-Neiges, établi au 3600, rue De Kent, ouvrira aussi ses portes à compter de 10h ; musique du monde et maquillage pour enfants, soccer dans la rue, chorale d'enfants et visite du père Noël ne sont qu'un aperçu des activités.

Plusieurs façons de donner

Par téléphone - Au 1 855 DRJULIEN (1 855 375-8543) soutenu par l'équipe de TELUS

- Au 1 855 DRJULIEN (1 855 375-8543) soutenu par l'équipe de TELUS Par texto - En textant DRJULIEN au 20222 pour faire un don de 10 $ ou 20 $ et Jean Coutu doublera le montant jusqu'à concurrence de 25 000 $

- En textant DRJULIEN au 20222 pour faire un don de 10 $ ou 20 $ et Jean Coutu doublera le montant jusqu'à concurrence de 25 000 $ Par la poste - En postant un chèque à Fondation Dr Julien (4765 Sainte-Catherine Est, Montréal, QC, H1V 1Z5) ou à l'un des centres de votre communauté.

- En postant un chèque à Fondation Dr Julien (4765 Sainte-Catherine Est, Montréal, QC, H1V 1Z5) ou à l'un des centres de votre communauté. En personne - En donnant aux bénévoles qui recueilleront vos dons dans plusieurs points sur l'île de Montréal le samedi 14 décembre 2019, de 9 h à 17 h, ou dans un centre de pédiatrie sociale en communauté en région.

La pédiatrie sociale en communauté

Le modèle de pédiatrie sociale en communauté est unique en ce qu'il intègre à la médecine, la pratique du droit et les sciences sociales. La place unique de l'enfant et de son réseau familial leur permet de participer réellement aux décisions et au plan d'action qui les concernent. La pédiatrie sociale en communauté se pratique en interrelation constante avec les milieux de vie de l'enfant, notamment en misant sur ses forces et celles de son milieu familial et communautaire. L'approche repose ainsi sur l'engagement de tous les acteurs envers le bien-être et le développement de l'enfant, dans le respect de l'ensemble de ses droits fondamentaux.

Pour en savoir plus : http://fondationdrjulien.org/pediatrie-sociale-en-communaute/services-aux-enfants/approche-unique/

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien a pour mission de mobiliser la collectivité, de soutenir et d'accroître le nombre d'intervenants, d'influencer la pratique et de propager son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté. Elle travaille à en assurer la pérennité pour que le maximum d'enfants vulnérables puissent avoir accès aux soins et aux services dans le respect de leurs droits fondamentaux. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de professionnels et de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec et ailleurs au Canada. Aujourd'hui, 40 CPSC soignent et outillent ensemble près de 9 000 enfants et leur famille au Québec.



