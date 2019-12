Miracle de Noël de WestJet : Donner ou recevoir?





La compagnie aérienne offre aux Canadiens et aux familles de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada un Noël holographique inoubliable

CALGARY, le 9 déc. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, WestJet a publié sa vidéo annuelle du Miracle de Noël, Donner ou recevoir [lien vers la vidéo], dans laquelle les gestes de générosité sont à l'honneur.

Cette année, des familles qui visitaient le marché à Toronto ont été invitées dans un énorme chapeau du père Noël bleu WestJet pour y vivre une expérience inoubliable. WestJet leur a demandé de choisir, avec l'aide du père Noël bleu et de sa toute nouvelle co-vedette Ebeniza Scrooge, entre donner ou recevoir les cadeaux qui se trouvaient sous le sapin de Noël.

« La discussion qui entoure le fait de donner et de recevoir est importante et la vidéo de cette année est inspirante, car elle montre les deux côtés de la médaille », a expliqué Richard Bartrem, vice-président, Communications marketing de WestJet. « Les réactions et les émotions authentiques suscitées par ces gestes ont fait du Miracle de Noël de cette année une expérience particulièrement touchante. »

Après avoir reçu différents cadeaux comme une carte-cadeau WestJet de 2 500 $, des vacances au bord de la mer et bien d'autres, les familles avaient le choix de donner leur cadeau aux familles qui ont des enfants malades et qui sont hébergées dans les Manoirs Ronald McDonald ou de le garder pour elles. Il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse et ces moments touchants ont été filmés dans le cadre de la vidéo du Miracle de Noël de WestJet, accessible ici.

WestJet s'engage à garder les familles unies lorsqu'un enfant est malade, en faisant don de vols à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM) du Canada, son partenaire du programme WestJet tient aux enfants. Les familles qui ont participé à la campagne Donner ou recevoir et qui ont choisi de donner leur cadeau ont aussi été invitées à une célébration très spéciale qui s'est tenue à l'OMRM du centre-sud de l'Ontario, à Hamilton.

« Pendant plus de dix ans, nos incroyables partenaires à WestJet nous ont aidé à garder des familles de partout au Canada unies pendant une période très difficile de leur vie », a déclaré Cathy Loblaw, chef de la direction, OMRM du Canada. « Nous sommes honorés par la générosité des familles canadiennes qui ont choisi de donneur leurs cadeaux aux familles des Manoirs Ronald McDonald pendant cette période des Fêtes, car elles leur ont donné ce qu'il y a de plus précieux : du temps en famille. »

WestJet a créé cette expérience d'un Noël féérique pour les participants en collaborant avec ses partenaires d'ARHT Media Inc., chefs de file en matière de téléprésence holographique, qui ont créé les projections du père Noël bleu et d'Ebeniza Scrooge.

« Cette incroyable technologie holographique nous a permis de créer des expériences personnalisées et immersives en temps réel », a ajouté Bartrem. « Nous souhaitons aux invités et aux WestJetters de l'ensemble de notre réseau un joyeux Noël. »

Pour en savoir plus sur le programme WestJet tient aux enfants et son partenariat avec l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada, cliquez ici. Pour obtenir des renseignements sur l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada, consultez leur site Web ici.

Pour en savoir plus sur ARHT Media Inc., consultez leur site Web ici.

L'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald du centre-sud de l'Ontario

L'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM) du centre-sud de l'Ontario offre des ressources à des centaines de familles de la région dont les enfants gravement malades sont traités dans les hôpitaux avoisinants. Avec ses 41 chambres, l'OMRM du centre-sud de l'Ontario procure aux familles un deuxième chez-soi chaleureux, accueillant et sécuritaire grâce à ses installations, ses programmes et ses services. L'OMRM du centre-sud de l'Ontario offre aux familles en situation de crise un endroit où vivre les moments du quotidien lorsque leur vie est loin d'être normale. www.rmhcsco.ca

L'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada

Au Canada, 65 % des familles habitent dans une ville où il n'y a pas d'hôpital pour enfants, ce qui signifie qu'elles doivent voyager afin que leur enfant gravement malade puisse recevoir les soins nécessaires. Les programmes de l'OMRM du Canada aident plus de 25 000 familles chaque année à rester ensemble à quelques pas de leur enfant malade. Les 15 Manoirs Ronald McDonald offrent aux familles venant de l'extérieur un endroit où rester près de l'hôpital où leur enfant est traité, tandis que les 17 Salles familiales Ronald McDonald offrent à même l'hôpital un espace confortable où les familles peuvent se reposer. La clinique mobile Ronald McDonald donne accès à des soins médicaux de base directement dans leurs collectivités mal desservies en Alberta. Pour en savoir plus, consultez le site : RMHC.ca

