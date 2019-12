Borderless Access réoriente ses activités en ajoutant des outils de nouvelle génération et une compréhension exhaustive des consommateurs pour ses 11 ans d'existence





BANGALORE, Inde, 9 décembre 2019 /PRNewswire/ -- En 11 ans d'existence, Borderless Access a évolué de l'entreprise spécialisée en panels en ligne et mobiles qu'elle était pour devenir l'une des principales entreprises mondiales de solutions d'études de marché numériques.

À titre d'entreprise toujours à l'avant-garde de l'adoption des technologies et qui s'attèle à fournir à ses clients des informations de grande qualité sur les consommateurs, Borderless Access a fait monter la qualité des données d'un cran en superposant ses algorithmes propriétaires de détection des fraudes et les outils d'empreintes digitales numériques à la pointe du secteur avec sa plate-forme propriétaire basée sur l'intelligence artificielle (et l'apprentissage automatique), SmartSighttm.

La qualité est primordiale pour l'entreprise, qui a doublé le nombre de participants à son panel de première partie pour atteindre près de 5,81 millions de personnes interrogées uniques à l'échelle mondiale, selon une annonce faite récemment.

« Dans le monde extrêmement numérique d'aujourd'hui, où est utilisée une telle pléthore de dispositifs et où assurer l'authenticité des panélistes et la qualité de leurs réponses est un défi, Borderless Access est bien armée avec sa plate-forme basée sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle SmartSighttm pour fournir des renseignements de grande qualité à ses clients », a déclaré Ruchika Gupta, fondatrice et PDG de Borderless Access. « Cela nous aide à atteindre en toute confiance des clients qui s'adressent à des publics spécifiques difficiles dans les secteurs de la santé, du B2B et des marchés comme l'Afrique du Sud, où bien que l'adoption du numérique soit élevée, la recherche numérique est restée un peu à la traîne. »

Alors que Ruchika a parlé de l'Afrique du Sud, l'entreprise a des projets ambitieux pour le continent africain, car elle a nommé Bev Tigar au poste de conseillère principale en développement de la clientèle pour l'Afrique en mars de cette année, afin de gagner du terrain et de gérer les attentes des clients.

Par ailleurs, Borderless Access dispose du plus grand panel d'études de marché en ligne de première partie en Afrique du Sud et d'une considérable base de panels sur d'autres marchés clés du continent.

Borderless Access a également reçu le prix « Best Partner Paper Award » lors de la 21e conférence de la PAMRO (Organisation panafricaine de recherche sur les médias), qui a eu lieu en août 2019, pour son article intitulé « #10YearChallenge - Data drives insights and insights drive decisions » (Le défi des 10 ans - Les données orientent les idées et les idées orientent les décisions), présenté aux côtés d'Unilever, pour mieux refléter les objectifs de la conférence.

« Étant une entreprise axée sur les 'besoins du client avant tout' et souhaitant impérativement garder une longueur d'avance, Borderless Access va continuer à miser très tôt sur les produits et les solutions technologiques de la nouvelle ère et sur les marchés de celle-ci afin de mener une autre décennie de croissance exceptionnelle », a déclaré Dushyant Gupta, vice-président exécutif de Borderless Access.

Rendez-vous sur : www.borderlessaccess.com

Contact pour les médias :

Anshul Agarwal

marketing@borderlessaccess.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/747964/Borderless_Access_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 9 décembre 2019 à 04:00 et diffusé par :