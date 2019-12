IDnow intègre à sa plateforme le service eID d'AUTHADA





MUNICH et DARMSTADT, Allemagne, 9 décembre 2019 /PRNewswire/ -- IDnow (www.idnow.io), fournisseur de solutions de vérification de l'identité en tant que service, est heureux d'annoncer l'ajout à son portefeuille de produits de la solution eID, basée sur la technologie NFC*, d'AUTHADA (www.authada.de).

Dès le début de l'année 2020, la plateforme IDnow sera élargie pour intégrer ce service eID (carte d'identité électronique). Outre l'identification par vidéo et la solution AutoIdent basée sur l'IA, IDnow proposera désormais également IDnow eID, un moyen rapide et ergonomique pour chacun de s'identifier à l'aide d'une fonctionnalité en ligne liée à sa carte d'identité disponible sur son smartphone. L'appareil fonctionnant en NFC peut même être utilisé pour remplacer entièrement n'importe quel lecteur de carte. La carte d'identité est scannée et lue en quelques secondes. Après avoir saisi son code PIN, l'utilisateur place simplement sa pièce d'identité devant son smartphone et les données nécessaires sont transmises de façon cryptée et sécurisée. IDnow eID peut être utilisé par toute personne possédant une carte d'identité électronique (disponible depuis le 1er novembre 2010) et ayant activé sa fonctionnalité d'identification en ligne.

Avec cette fonctionnalité, le service eID d'AUTHADA offre un maximum de convivialité. Pour les entreprises, cette solution unique d'identification est également la promesse de taux de conversion élevés et de normes de sécurité parmi les plus strictes. En termes d'identification, cette solution est conforme tant à la loi contre le blanchiment d'argent (AMLA) qu'à l'ordonnance sur les signatures électroniques (selon le règlement européen eIDAS) pour l'émission de signatures électroniques qualifiées (QES). Elle est par conséquent conforme aux règles les plus strictes de protection des données et de sécurité en Europe.

« Grâce à notre nouveau service eID, IDnow eID, nous permettons à nos utilisateurs de choisir entre différentes méthodes d'identification et de passer à leur guise de l'une à l'autre sur la plateforme IDnow », a déclaré Sebastian Bärhold, cofondateur d'IDnow et responsable de la direction des partenariats. « Nous avons choisi la solution d'AUTHADA parce que nous sommes convaincus que cette entreprise propose tant le meilleur produit du marché que la stratégie la plus convaincante pour l'avenir », a-t-il poursuivi.

« Les avantages du partenariat stratégique entre IDnow et AUTHADA sont clairs : nous avons conjugué nos forces au bénéfice de nos clients, avec pour mot d'ordre 'la coopération au lieu de la concurrence'. Cela va permettre une mise en oeuvre plus facile et plus rapide de nos solutions, et va ainsi renforcer notre position sur le marché. En même temps, nos clients pourront offrir le choix à leurs utilisateurs : identification par vidéo ou bien avec le service eID. Nous sommes très heureux de ce partenariat et des synergies qui en résultent », a expliqué Andreas Plies, PDG et cofondateur d'AUTHADA.

Matthias Taube, chef du département en charge des cartes d'identité avec fonction d'identification en ligne du ministère fédéral de l'Intérieur, se félicite de cette nouvelle offre : "La carte d'identité en ligne du gouvernement allemand correspond au niveau de confiance le plus élevé conformément au règlement eIDAS. IDnow eID est une solution d'identification hautement sécurisée pour les industries d'avenir.

Ce nouveau produit pourra être utilisé dès le premier trimestre 2020.

À propos d'IDnow

Avec sa plateforme de vérification de l'identité en tant que service (IVaaS), IDnow s'engage à faire du monde connecté un environnement plus sûr. La vérification de l'identité, impossible à manipuler, d'IDnow est utilisée dans différents domaines d'activité pour les interactions en ligne avec les clients nécessitant un niveau élevé de sécurité. La technologie IDnow a recours à l'intelligence artificielle pour vérifier que tous les éléments de sécurité requis figurent bien sur les pièces d'identité fournies ; elle peut ainsi détecter de façon fiable les documents falsifiés. Potentiellement, les identités de plus de 7 milliards de clients, dans 193 pays différents, pourraient être vérifiées en temps réel.

IDnow couvre une vaste palette de possibilités d'utilisations, tant dans des secteurs régulés en Europe qu'avec de tout nouveaux modèles commerciaux numériques dans le monde entier. La plateforme permet au flux d'identification d'être adapté aux spécificités régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow a l'appui des investisseurs en capital-risque Corsair Capital, BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures et Jet A, ainsi que d'un consortium de business angels réputés. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend des entreprises internationales, leaders dans leurs différents domaines d'activité, comme Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS, Western Union et wirecard, ainsi que des fintechs telles que Fidor, N26, smava ou wefox.

À propos d'AUTHADA GmbH

AUTHADA est une start-up de cyber-sécurité basée à Darmstadt. Elle a été fondée en mai 2015. Les solutions d'identification d'AUTHADA s'appuient sur la fonctionnalité eID, à savoir les cartes d'identité électroniques. Grâce à un smartphone mobile ou stationnaire disposant de la technologie NFC, il est possible de s'identifier en quelques secondes à distance ou sur site. Cette entreprise est juridiquement conforme à la législation allemande et européenne et conforme pour les utilisateurs : ses solutions de vérification de l'identité en toute sécurité sont certifiées par le BSI, le bureau fédéral allemand de sécurité informatique. Avec son service eID, AUTHADA propose désormais une technologie de pointe déjà adoptée par toute une gamme de clients bien établis. AUTHADA est une entreprise certifiée ISO/IEC 27001 depuis octobre 2019. Cette norme internationale de sécurité informatique garantit qu'AUTHADA répond à toutes les exigences en termes de sécurité informatique et est conforme aux règles exigeantes de protection des données.

Contact presse IDnow :

Christina Schwinning

press@idnow.io

+49 89 41324 6054

Contact presse AUTHADA GmbH :

Ruth Weber

presse@authada.de

+49 6151 2752 500

* NFC : Near Field Communication. En français : communication en champ proche (CCP), NdT

