Verimatrix finalise la cession de sa division Silicon IP à Rambus Inc.

Regulatory News:

Verimatrix (Euronext Paris : VMX), auparavant connu sous le nom d'Inside Secure, fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse qui protègent les appareils, services et applications, annonce aujourd'hui avoir finalisé la cession de sa division Silicon IP & Protocoles sécurisés à Rambus Inc. (NASDAQ : RMBS) pour un prix de 65 millions de dollars y compris un complément de prix, intégralement en numéraire.

Au closing, Verimatrix a percu un montant de 45 millions de dollars et pourrait percevoir un montant allant jusqu'à 20 millions de dollars, sous réserve de la réalisation de certains objectifs de chiffre d'affaires de la division cédée pour l'année 2020.

Cette opération augmente le focus de la société en tant que pure player des logiciels de sécurité et des solutions de business intelligence d'augmenter, tout en accroissant la flexibilité financière de Verimatrix, en s'appuyant sur un bilan renforcé. A la date de réalisation de la transaction, la dette nette1 de Verimatrix est estimée à 17,5 millions de dollars et passerait à (2,5) millions en cas de perception de la totalité du complément de prix (contre une dette nette 61,1 millions de dollars au 30 juin 2019).

Dans le cadre de la transaction, Shearman & Sterling (corporate) et Constantin Pavleas Avocats (propriété intellectuelle) ont agit en tant que conseil juridique de Verimatrix et Wilson Sonsini Goodrich & Rosati (Californie) et Taylor Wessing (France) ont agit en tant que conseils juridiques de Rambus.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse qui protègent les appareils, services et applications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l'offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud qui offrent une sécurité et une capacité d'analyse des données inégalées. Fière d'accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l'internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com.

Informations financières complémentaires non-IFRS

Verimatrix utilise des indicateurs de performance à caractère non strictement comptables définis par les normes IFRS. Ils doivent être considérés comme une information complémentaire, non substituable à toute autre mesure de performance opérationnelle et financière à caractère strictement comptable. La trésorerie/(dette) nette est une mesure non définie par les normes IFRS. Elle se constitue de la trésorerie disponible, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme, déduction faite des découverts bancaires, des dettes financières, notamment les obligations au titre de la norme IFRS 16 portant sur les engagements relatifs aux contrats de location, les emprunts bancaires, les dettes privées, et la composante dette des obligations convertibles en actions (OCEANE) à échéance 2022 émises par Verimatrix.

1 Voir définition ci-après

