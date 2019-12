Interstate Restoration fait l'acquisition de Perfection Property Restoration dans l'Illinois





FORT WORTH, Texas, 06 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans la poursuite de sa dynamique stratégie de croissance, Interstate Restoration a fait l'acquisition de Perfection Property Restoration, située à East Dundee dans l'Illinois.



Avec 86 employés et des bureaux situés dans trois États du Midwest, Perfection est fière de la rapidité de son intervention auprès des clients en détresse en mettant l'accent sur une reprise des affaires le plus rapidement possible pour les clients commerciaux.

« Grâce à cette acquisition, nous avons eu l'occasion de mieux servir nos clients en quadruplant le nombre de nos emplacements dans le Midwest », a déclaré Stacy Mazur, chef de la direction d'Interstate. « La présence de Perfection est très forte dans ces trois États, soit l'Illinois, l'Iowa et le Wisconsin, et les incorporer dans notre équipe nous rend encore plus forts ».

Perfection s'occupe d'une gamme complète de problèmes de restauration commerciale tels que les dommages causés par un incendie, l'eau et le vent ainsi que l'élimination de la moisissure. Tout comme Interstate, Perfection est membre de la Restoration Industry Association.

David Heitman, directeur général de Perfection, conservera son poste dans l'entreprise et aidera à l'intégration de Perfection et de Interstate Restoration.

« Il s'agit d'un nouveau chapitre très emballant pour Perfection et nous sommes heureux d'être affiliés à un leader de l'industrie », a déclaré M. Heitman. « En nous joignant à Interstate, nous pourrons fournir à nos clients une plus grande portée géographique et rehausser notre gamme de services ».

Au sujet de Interstate Restoration

Fondée en 1998 et située à Fort Worth au Texas, Interstate Restoration LLC est l'un des importants fournisseurs de services de restauration et de reconstruction en cas d'urgence s'adressant aux entreprises commerciales en Amérique du Nord. Interstate Restoration est une filiale à part entière de FirstService Corp. En 2016, Interstate a fait l'acquisition de Restauration PremièreAction, le plus important fournisseur canadien indépendant de services de restauration en cas de sinistres. Avec près de 1700 employés, Interstate Restoration et PremièreAction aident les propriétaires de biens immobiliers et les entreprises à se remettre des sinistres causés par le feu, les inondations et les désastres naturels et causés par l'être humain. Pour obtenir plus de renseignements sur Interstate Restoration, veuillez visiter InterstateRestoration.com, composer le (800) 622-6433 ou sur Twitter, @InterstateRest.

