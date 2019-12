Medtronic Canada reconnue comme l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2020





BRAMPTON, Ontario, 06 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medtronic Canada ULC, une filiale de Medtronic plc (NYSE : MDT) a annoncé aujourd'hui qu'elle a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2020. L'approche axée sur la santé et la mission de Medtronic ainsi que son environnement diversifié et inclusif font partie des nombreuses raisons pour lesquelles Medtronic est considérée comme l'un des meilleurs employeurs. La mission de l'entreprise, qui vise à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie, crée un solide lien pour les employés.

« Notre mission est ce qui rend le travail ici si valorisant, explique Yvonne Farquharson, directrice des ressources humaines. Le travail que nous faisons est important, car il a un effet sur la vie des gens chaque jour. »

Pour Shishee Dhillon, spécialiste des contrats au siège social de Brampton, l'attrait vient de la mission de l'entreprise ainsi que de son approche axée sur la santé. « Je voulais travailler pour une entreprise qui favorise la santé et les soins de santé pour les Canadiens et les personnes de partout dans le monde », déclare Mme Dhillon.

Le sixième principe de la mission de l'entreprise est de remplir ses responsabilités civiques, ce qui touche Mme Dhillon. Elle contribue activement à la promotion de la santé en proposant plusieurs initiatives à l'échelle de l'entreprise et activités sociales au sein de la communauté. Plus tôt cette année, elle a dirigé un groupe d'employés lors de leur premier festival de bateau-dragon à Toronto, organisé une collecte de denrées alimentaires au sein de la communauté à Brampton et participé à la compétition mondiale en ligne de conditionnement physique de l'entreprise dont le but était de promouvoir des stratégies pour la santé et l'activité physique.

« Medtronic s'engage également à avoir une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive. Les employés nous disent qu'ils ont un fort sentiment d'appartenance, ajoute Mme Farquharson. Grâce à notre coalition pour la diversité et l'inclusion et à notre réseau des femmes actif, les employés peuvent venir travailler en étant eux-mêmes. »

Medtronic est le principal employeur au Canada dans le domaine des dispositifs médicaux, avec plus de 350 employés en Ontario, la majorité se trouvant au siège social de Brampton. Les technologies de Medtronic sont utilisées pour soigner près de 70 troubles médicaux et l'an dernier seulement, les innovations de Medtronic ont permis d'aider plus de 75 millions de personnes dans le monde, soit deux personnes par seconde.

L'entreprise est fière de ses technologies transformatrices comme le système de pompe à insuline auto-ajustable pour le diabète de type 1, les dispositifs de traitement de la douleur chronique qui peuvent aider à réduire la dépendance aux opioïdes ainsi que les technologies minimalement invasives qui aident à réduire le temps de guérison, donnant lieu à de meilleurs résultats pour les patients.

À propos de Medtronic Canada ULC

Fière de fêter ses 50 ans au Canada en 2018, Medtronic Canada ULC (www.medtronic.ca), dont le siège social est situé à Brampton, en Ontario, est une filiale de Medtronic plc, l'une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux. Elle contribue à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de millions de personnes dans le monde. Medtronic Canada ULC compte plus de 1 100 employés au Canada, qui servent des médecins, des hôpitaux et des patients dans tout le pays. L'entreprise mise sur la collaboration avec des intervenants du monde entier afin d'amener les soins de santé plus loin, ensemble.

Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats anticipés.

Personnes-ressources :

Melicent Lavers?Sailly Ryan Weispfenning Relations publiques Relations avec les investisseurs +1 905 460-3653 +1 763 505 4626

Communiqué envoyé le 6 décembre 2019 à 08:20 et diffusé par :