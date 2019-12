Avis aux médias - Mission économique du ministre Pierre Fitzgibbon en Asie





QUÉBEC, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, sera en mission économique en Asie du 8 au 19 décembre prochains.

Cette mission vise à renforcer les relations économiques entre le Québec et l'Asie, notamment le Japon, ainsi qu'à promouvoir les atouts du Québec dans le secteur de l'électrification des transports et la filière des batteries lithium-ion pour attirer davantage d'investissements étrangers en sol québécois.

Le ministre aura d'ailleurs l'occasion d'échanger avec les grands donneurs d'ordres asiatiques de l'industrie des transports afin d'envisager la réalisation de projets d'investissement et l'établissement de partenariats durables. Des rencontres sont aussi prévues, entre autres avec des membres de la Chambre de commerce du Canada au Japon et des représentants de fonds d'investissement japonais, en vue de rappeler les avantages concurrentiels du Québec et sa volonté d'être un partenaire de choix pour établir des collaborations internationales.

En marge de cette mission, M. Pierre Fitzgibbon participera également à l'inauguration de la vitrine créative L'Effet Québec, laquelle se déroulera du 11 au 13 décembre à Tokyo, au Japon, en présence d'une vingtaine d'entreprises québécoises. Cette expérience interactive unique comprend une série d'événements visant à promouvoir les secteurs québécois des technologies et des arts numériques, visuels et scéniques ainsi qu'à stimuler les exportations québécoises sur les marchés du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine.

