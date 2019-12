Parkour3 lance la première édition de son magazine, Trek





MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'agence d'experts en marketing numérique Parkour3 est fière de lancer la première édition de son magazine annuel intitulé Trek.

Trek est un mot afrikaans lui-même dérivé du Néerlandais qui signifie « migration ». Au cours des 50 dernières années, la numérisation et la personnalisation du marketing ont révolutionné l'industrie. Comme cette migration ne semble pas ralentir, Pakour3 souhaitait partager avec le public les stratégies qui influent le plus sur l'alignement avec l'atteinte des objectifs ainsi que les étapes nécessaires tout au long du processus. C'est ainsi que Trek a vu le jour.

Ce magazine en format numérique comportera des articles variés, tous en lien avec les tendances en Inbound marketing pour l'année à venir. Parmi les sujets traités dans cette édition, vous y trouverez notamment les investissements marketing, les énoncés stratégiques, la relation intrinsèque entre le marketing et les ventes, ainsi que les plateformes de marketing automatisé.

Avec la création de ce magazine, Parkour3 offre un outil supplémentaire précieux aux entreprises qui désirent optimiser leurs stratégies numériques afin de générer de la croissance.

Le magazine Trek peut être téléchargé à partir du site Web : https://experience.parkour3.com/magazine-trek-2020

À propos de Parkour3

Parkour3 a comme mission d'accompagner les entreprises dans l'élaboration de leurs stratégies numériques en mettant à profit les technologies et en automatisant leur processus de marketing et de vente afin de générer de la croissance. Son offre de bout en bout s'étend de la stratégie à l'exploitation. Ses trois principaux secteurs d'activités comprennent le développement de sites Web et le développement numérique, l'automatisation du marketing et les campagnes de marketing.

