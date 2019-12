Clarus annonce son nouveau vice-président des ventes pour la région EMOA





FORT WORTH, Texas, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Clarus, leader dans le secteur de l'innovation autour des panneaux de verre, est ravi d'annoncer la désignation de Chris Buck au poste de nouveau vice-président des ventes pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMOA).

« Je suis enchanté de voir Chris rejoindre l'équipe de Clarus pour diriger notre expansion continue dans la région EMOA. Chris est un dirigeant respecté, un stratégiste chevronné et un solide ajout à notre organisation », a déclaré Jeff Cole, vice-président exécutif des ventes mondiales.

Buck rejoint Clarus depuis Steelcase, où il occupait le poste de vice-président des ventes concernant les solutions pour les groupes d'entreprise et les gouvernements sur la côte Est. Grâce à près de vingt années d'expérience dans le secteur des fournitures de bureau, Buck a développé des équipes commerciales haute performance ainsi qu'une croissance record à la fois sur les marchés américain et internationaux.

« Clarus s'est développé jusqu'à devenir le plus grand fabricant de panneaux de verre au monde, en fournissant des produits beaux et fonctionnels, qui inspirent la libre circulation des idées, la collaboration et la communication. Je suis ravi de rejoindre Clarus à ce moment charnière de sa croissance, afin de contribuer à développer notre couverture des ventes au-delà des États-Unis. En basant nos capacités clés en matière de conception et de fabrication de verre au sein d'une installation de pointe en Belgique, ainsi qu'en représentant avec passion notre marque, nous nous engageons à délivrer des produits innovants ainsi que des expériences clients inégalées à l'échelle mondiale », a déclaré Chris Buck, vice-président des ventes pour la région EMOA.

Buck est titulaire d'un diplôme d'économie de l'Université de Floride du Sud.

À propos de Clarus

Créée en 2009, Clarus est une société pionnière dans le domaine des systèmes haut de gamme de communication visuelle et de collaboration. En tant que plus grand fabricant de panneaux de verre au monde, Clarus élabore des solutions de collaboration moderne et minimaliste qui transforment les perspectives du secteur de la décoration d'intérieur pour offrir une communication interpersonnelle et stratégique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur clarus.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039288/Clarus_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 décembre 2019 à 08:05 et diffusé par :