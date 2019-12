Firmenich remporte la première édition de l'IMD-Pictet Family Sustainability Business Award





GENÈVE, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Firmenich, première entreprise privée de parfums et d'arômes au monde, a remporté l'IMD-Pictet Sustainability in Family Business Award 2019. Sélectionnée parmi 60 entreprises, Firmenich a été reconnue pour son leadership en matière de développement durable, dont l'intégration dans sa stratégie de croissance et ses valeurs lui ont valu les félicitations d'un jury d'experts internationaux. Le jury a également salué la stratégie de communication proactive du Groupe pour son effet incitatif, inspirant d'autres groupes à élever à leurs normes de durabilité.

« Au nom de toute la famille Firmenich, c'est un grand honneur pour notre entreprise d'être la première lauréate de l'IMD-Pictet Sustainability in Family Business Award 2019», a déclaré Patrick Firmenich, Président du Conseil d'administration de Firmenich. « Depuis sa création en 1895, Firmenich s'est développée de manière responsable pour assurer une croissance à long terme respectueuse de la planète et de nos communautés. »

« Dans un monde où de nombreuses entreprises et leurs dirigeants se demandent s'il est possible d'être performant (financièrement) tout en faisant le bien (pour la planète), les entreprises familiales comme Firmenich font figure d'exemple à suivre, en véritable pionnier du développement durable, » a déclaré le président de l'IMD, Jean-François Manzoni. « Lorsqu'une entreprise met le développement durable au coeur de sa raison d'être, de sa stratégie et de sa culture, les effets positifs sur sa performance parlent d'eux-mêmes.»

« Ce prix est un véritable hommage à mes 8 000 collègues qui travaillent avec passion et engagement à travers nos 100 marchés. », a déclaré Gilbert Ghostine, CEO de Firmenich. « C'est une belle reconnaissance du succès de notre modèle d'affaires, le capitalisme inclusif, que nous recommandons à tous. Ce prix nous encourage à placer la barre toujours plus haut. »

« Le jury a applaudi le palmarès exemplaire de Firmenich en matière de développement durable, dont les objectifs très ambitieux sont en voie d'être réalisés,» a déclaré Rémy Best, Managing Partner du Groupe Pictet. « Firmenich mobilise une énergie et une expertise exceptionnelles pour mener ses activités de la manière la plus responsable possible. »

Le jury a reconnu Firmenich pour l'excellence de sa stratégie de développement durable et ses objectifs ambitieux, dont les résultats concrets ne sont plus à démontrer : le Groupe est notamment l'une des deux seules sociétés au monde sur 7000, à avoir été notée triple « A » au classement annuel de CDP. Les jurés ont également salué les solutions innovantes du Groupe pour adresser des enjeux sociétaux majeurs, tels que la nutrition et l'assainissement. Renforçant l'impact de ses actions, Firmenich se démarque aussi par ses partenariats stratégiques, allant de ses clients à des fondations et des instituts de recherche.

A travers son modèle d'affaires fondé sur le capitalisme inclusif, Firmenich s'engage à créer de la valeur à long-terme pour toutes ses parties prenantes, de ses clients et collègues, à ses actionnaires et ses fournisseurs, mais aussi pour ses communautés et la planète.

Présenté par l'IMD en association avec la banque suisse Pictet, ce prix récompense les entreprises familiales à envergure internationale qui incarnent l'excellence en matière de développement durable et qui se distinguent par leur engagement, leur performance et leurs accomplissements sur le terrain. Les entreprises familiales sont reconnues comme parmi les plus actives dans ce domaine, dans la mesure où elles privilégient généralement un modèle d'affaires fondé sur la durée.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.imd.org/gfbc/award/imd-pictet-award/family-business-sustainability-award/

À propos de Firmenich

Firmenich est la plus grande entreprise privée de parfums et d'arômes au monde. Elle a été créée en 1895 à Genève, en Suisse. Animée par le but de créer des émotions positives pour améliorer le bien-être, Firmenich a conçu nombre de parfums et arômes parmi les plus connus au monde, apportant du plaisir à plus de quatre milliards de consommateurs chaque jour. Reconnue pour son innovation et sa créativité de pointe, ainsi que pour son leadership en développement durable, Firmenich investit chaque année 10 % de son chiffre d'affaires en R & D afin de comprendre et de partager ce que la nature a de meilleur à offrir de manière responsable. Le chiffre d'affaires annuel de Firmenich s'élevait à 3,9 milliards de francs suisses à fin juin 2019. Plus d'informations sur Firmenich sont disponibles sur notre site : www.firmenich.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798187/Firmenich_Logo.jpg

