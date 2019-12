Sulzer accélère la mise en place d'un intranet moderne avec Akumina





Akumina, la plateforme d'expérience employé permettant de créer des expériences employés numériques personnalisées, a officialisé aujourd'hui son fonctionnement avec Sulzer, leader mondial en ingénierie des fluides, afin de contribuer à la mise en place de la stratégie de communication interne des entreprises en dotant ses effectifs mondiaux d'un intranet personnalisé.

Sulzer prévoit d'utiliser la plateforme d'expérience employé (EXP) Akumina pour créer une interface intranet moderne, sur simple panneau vitré, et une application mobile améliorant l'accès à l'information.

« Notre précédente solution intranet avait du mal à répondre aux besoins de nos 15 000 employés dans le monde », a déclaré Itee Satpathy, responsable du développement humain et de la communication interne chez Sulzer. « Grâce à l'EXP d'Akumina, nous serons en mesure de créer un hub central qui permettra à nos employés d'accéder à des informations personnalisées sur n'importe quel appareil, n'importe quand ».

L'EXP d'Akumina permet aux équipes d'accéder aisément au contenu et aux outils essentiels. L'approche d'intégration à large échelle de la plateforme permet d'intégrer toute application en créant chez les collaborateurs une expérience évolutive. Pour faciliter la tâche des employés, l'EXP d'Akumina leur fournit un contenu contextuel basé sur différents critères, notamment la fonction exercée, l'appareil utilisé et son emplacement.

« Sulzer prend l'initiative de centraliser la technologie de son environnement de travail pour permettre aux employés à l'échelle internationale, répartis dans plus de 50 pays, un meilleur accès à l'information, aux outils et aux ressources », a déclaré David Maffei, président et CRO d'Akumina. « Chez Akumina, il nous tient à coeur d'aider les entreprises à transformer l'engagement de leurs employés en une création d'expériences numériques intégrées personnalisées, attrayantes et accessibles pour chacun d'entre eux au sein de l'entreprise, sur l'appareil de son choix ».

À propos d'Akumina

Akumina est la plateforme d'expérience employé qui permet aux entreprises internationales de créer rapidement des expériences numériques personnalisées pour que chaque employé, quelle que soit sa fonction, puisse travailler plus intelligemment, sans s'efforcer davantage. En proposant une plateforme multilingue, personnalisable et adaptable au marquage, qui s'intègre sans problème aux principales applications cloud de l'entreprise, Akumina offre à chaque utilisateur une expérience de travail contextuelle, collaborative et attrayante, sur n'importe quel appareil. Les clients d'Akumina sont notamment Whole Foods Market, GlaxoSmithKline, Vodafone, les Red Sox de Boston et le ministère de la Défense. Pour en savoir plus, visitez le site www.akumina.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

À propos de Sulzer

Leader international en ingénierie des fluides, Sulzer est spécialisé en technologies de pompage, d'agitation, de mélange, de séparation et d'application des fluides de tous types. Nos clients bénéficient de notre engagement en faveur de l'innovation, de la performance et de la qualité, ainsi que de notre réseau réactif doté de 50 sites de production d'envergure internationale et de 100 centres de services à travers le monde. Sulzer a son siège à Winterthur, en Suisse, depuis 1834. En 2018, nos 15 500 employés ont généré un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de CHF. Nos actions sont cotées à la SIX Swiss Exchange (SIX: SUN).

