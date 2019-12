thyssenkrupp Elevator Canada recueille plus de 113 000 $ CA pour Fibrose kystique Canada en 2019





-- Depuis 2017, thyssenkrupp Elevator Canada a recueilli plus de 360 000 $ CA aux fins de collecte de fonds, tout en dépassant son objectif annuel de 100 000 $ CA par an.

-- Tournois de curling, tournois de quilles, tournois de golf et participation à la marche Faites de la fibrose kystique de l'histoire ancienne, en mai, sont au nombre des activités-bénéfices menées en 2019.

TORONTO, 4 décembre 2019 /CNW/ - En 2019, thyssenkrupp Elevator Canada, le leader du transport vertical, a recueilli 113 322 $ CA pour Fibrose kystique Canada, dépassant trois années de suite son objectif annuel de 100 000 $ CA. Un chèque a été remis à Fibrose kystique Canada en novembre.

Depuis 2017, l'année où la société a porté son choix sur Fibrose kystique Canada, organisme de bienfaisance, thyssenkrupp Elevator Canada a recueilli 361 142 $ CA pour contribuer à la lutte contre la fibrose kystique et en finir avec cette maladie.

« Tous les employés de notre organisation tiennent à avoir une influence positive dans les collectivités où nous travaillons et vivons, et notre espoir est que les personnes qui souffrent de cette terrible maladie jouiront d'un avenir meilleur grâce aux efforts que nous faisons conjuguer pour en finir une fois pour toutes avec la fibrose kystique », a déclaré Blaine Coupal, chef de la direction de thyssenkrupp Elevator Canada.

La fibrose kystique (FK), dont le taux d'incidence est estimé à un enfant sur 3 600 nés au Canada, est la maladie génétique mortelle la plus répandue chez les enfants et les jeunes adultes canadiens. Meaghan Addante, coordonnatrice des événements communautaires chez thyssenkrupp Elevator Canada, qui fait office d'ambassadrice de la fibrose kystique de la société, est du nombre des personnes atteintes et a aidé à coordonner bon nombre des activités-bénéfices entreprises.

À l'âge de sept mois, Addante, originaire d'Oshawa, en Ontario, s'est vue diagnostiquée la FK. À l'âge de 21 ans, elle a eu une d'insuffisance respiratoire due à la FK et a passé près de trois mois à l'hôpital pour apprendre à vivre à nouveau. De fait, quinze de ces jours, y compris Noël, ont été passés dans le coma.

« Vivre avec la FK est ma réalité de presque toute ma vie; ce n'est pas une bataille que j'ai choisi de mener, mais ce n'est pas non plus une bataille à laquelle je ne renoncerai, jamais », a-t-elle déclaré. « Je suis très touchée par l'amour et le soutien que j'ai reçus de ma famille thyssenkrupp, qui a choisi de me rejoindre dans ce combat collectif pour mettre fin à la FK. »

En 2019, la succursale d'Ottawa a organisé le 2e tournoi annuel de quilles « Strike Out CF »; un tournoi de golf a été organisé par la succursale de Calgary; le 3e tournoi annuel « Curling for a Cure Curling Bonspiel » (Le curling pour guérir) a eu lieu en Ontario; et une soirée de quilles et un déjeuner aux crêpes ont été organisés par la succursale de Vancouver. Parallèlement, les succursales de Montréal et de Québec ont également contribué à cette lutte en organisant diverses activités de collecte de fonds.

De plus, des équipes de thyssenkrupp Elevator Canada ont participé à la marche Faites de la fibrose kystique de l'histoire ancienne, qui s'est tenue le 26 mai 2019, à Toronto.

Pour visionner des photos de la collecte de fonds de 2019, cliquez ici (crédit photo : thyssenkrupp Elevator).

À l'échelle mondiale, et active aux côtés de SOS Villages d'Enfants, en étant partenaire du projet SEED qui soutient les jeunes dans les régions à fort taux de chômage chez les jeunes, thyssenkrupp Elevator donne suite à son engagement d'influer sur la vie des enfants et des jeunes adultes. De la Colombie au Brésil, en passant par l'Inde et d'autres régions du monde, thyssenkrupp et ses employés leur apportent un soutien tangible, sous forme de formation aux compétences de base et aux savoirs comportementaux, d'orientation professionnelle, de soutien à l'entrepreneuriat et d'expérience de travail pratique, l'objectif étant de les aider à devenir des adultes indépendants et aptes au travail.

