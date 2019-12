L'influence d'AntWorks dans le secteur de l'IA continue à s'affirmer en 2019, alimentée par le lancement d'ANTstein SQUARE





2019 marque une année d'innovations de produits, d'expansions de bureaux et de révolutions du secteur.

SINGAPOUR, 4 décembre 2019 /CNW/ - L'année qui se termine a été importante pour AntWorkstm, un fournisseur mondial de solutions d'intelligence artificielle et d'automatisation intelligente basées sur la science fractale. AntWorks a notamment présenté sa nouvelle version améliorée d'ANTsteintm SQUARE, une plate-forme d'automatisation intégrée (PAI) complète qui permet aux entreprises d'automatiser les processus métier de bout en bout rapidement, facilement et de manière évolutive. Pour soutenir et accélérer sa croissance, AntWorks a considérablement accru sa présence géographique et son effectif mondial et l'entreprise a reçu plusieurs reconnaissances importantes pour sa technologie de pointe et sa capacité à révolutionner le secteur.

« Cette année a été pleine de records et de premières pour AntWorks », a déclaré Asheesh Mehra, cofondateur d'AntWorks et chef de la direction du groupe. « Il y a quatre ans, nous nous sommes fixé l'objectif ambitieux de révolutionner l'industrie de l'intelligence artificielle en offrant la première et la seule PAI authentique aux entreprises flexibles et avant-gardistes de tous les secteurs. Aujourd'hui, nous sommes constamment au coude à coude avec des concurrents bien plus grands que nous et on nous compare à des entreprises qui sont sur le marché depuis beaucoup plus longtemps. En 2019, nous avons étendu notre présence mondiale sur des marchés clés, renforcé nos partenariats stratégiques, continué à favoriser une culture d'inclusion et de collaboration et lancé le produit le plus novateur de sa catégorie. Notre élan est toujours guidé par notre mission de manifester le pouvoir de l'IA éthique tout en offrant la plus grande valeur à nos clients et aux personnes qui forment AntWorks. Je ne pourrais pas être plus fier de tout ce que la colonie AntWorks a accompli. »

Expansion mondiale et attraction de talents :

Pour servir sa clientèle croissante, AntWorks a augmenté sa présence mondiale au cours des 12 derniers mois en Australie, au Canada, à Dubaï, en France, en Inde (Bangalore, Chennai, Mumbai), au Japon, aux Philippines, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis. AntWorks compte aujourd'hui une colonie de plus de 500 personnes, qui a presque triplé ses effectifs depuis 2018 et qui met ses talents au service de secteurs de croissance stratégiques clés. AntWorks a également étendu sa présence sur les canaux en ligne, avec une communauté croissante de plus de 40 000 adeptes sur ses plateformes de médias sociaux.

Innovation continue de ses produits :

En mai, AntWorks a lancé ANTstein SQUARE, la première PAI du secteur. Cette solution d'architecture mutualisée unique en son genre permet une utilisation maximale des robots, comprend tous les types de données et fournit aux clients une solution unique pour la conservation des données et la création, le déploiement et la gestion d'une main d'oeuvre numérique compatible avec l'IA.

Co-entreprises et expansion des partenaires :

AntWorks a passé une étape remarquable en créant une co-entreprise avec SBI Neo Financial Services pour établir SBI Antworks Asia au Japon, fournissant des solutions d'automatisation intelligentes aux marchés de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. En outre, pour permettre une adoption accélérée de l'IA dans la région du golfe Persique, AntWorks a récemment annoncé un partenariat avec le groupe SEED.

Récompenses :

Asheesh Mehra , co-fondateur et chef de la direction du groupe, a été nommé Innovateur de l'année 2019 - Prix d'excellence technologique par les prix d'excellence de gestion de la Singapore Business Review. Ce prix rend hommage à des innovateurs pionniers dont les initiatives exceptionnelles ont apporté des contributions tangibles et des réussites à leur entreprise.

, co-fondateur et chef de la direction du groupe, a été nommé par les prix d'excellence de gestion de la Singapore Business Review. Ce prix rend hommage à des innovateurs pionniers dont les initiatives exceptionnelles ont apporté des contributions tangibles et des réussites à leur entreprise. AntWorks a remporté le prix de l'innovation technologique de Frost & Sullivan dans le secteur des logiciels d'automatisation intelligente. La société de recherche a expliqué que le logiciel d'automatisation intelligent d'AntWorks permet de traiter facilement et rapidement les données provenant des documents; elle a déclarée avoir été impressionnée par le fait qu'AntWorks utilise la lecture automatique cognitive, qui peut analyser des données non structurées, qu'ANTstein peut utiliser des ensembles de données relativement réduits pour entraîner le moteur et a ajouté que même les utilisateurs non techniques peuvent utiliser AntWorks pour automatiser des processus métier complets.

AntWorks a également reçu le prix 451 Research - Firestarter pour son innovation exceptionnelle et sa vision du marché. En annonçant cette récompense, 451 Research a comparé la plateforme complète d'AntWorks avec les solutions ponctuelles d'autres fournisseurs et note qu'ANTstein peut répondre à un ensemble de problèmes plus large que les solutions des concurrents grâce à son approche différenciée.

En tant que finaliste des prix numériques de Hackett Group, AntWorks et son client, Indecomm Global Services, ont été reconnus pour avoir redéfini le traitement des prêts hypothécaires.

AntWorks a également été déclaré vainqueur lors des prix mondiaux L&D présentés par Adobe. L'entreprise a été reconnue pour la meilleure utilisation de la technologie dans l'apprentissage.

Reconnaissance du secteur :

Commentant le succès d'AntWorks en 2019, Phil Fersht, fondateur et chef de la direction de HFS Research, a déclaré : « AntWorks offre une voie vers l'automatisation intelligente intégrée, à condition que les entreprises adoptent sa suite complète. Encore un important tour de financement et ce sera une véritable force. »

À propos d'AntWorks :

AntWorkstm est une société mondiale d'intelligence artificielle et d'automatisation intelligente qui crée de nouvelles possibilités avec les données grâce à la numérisation, l'automatisation et l'intelligence d'entreprise. En tant que première et seule plate-forme d'automatisation intégrée (PAI) au monde, basée sur les principes de la science fractale et la reconnaissance de formes qui comprend tous les types de données, ANTsteintm SQUARE numérise chaque élément d'information pour un large éventail de secteurs. Consultez le site www.ant.works pour renforcer votre entreprise en automatisant des processus métiers complexes de bout en bout.

