Le nouveau Site Speed Accelerator d'Ezoic garantit aux éditeurs une note de « +80 » avec Google PageSpeed sur mobile





CARLSBAD, Californie, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Ezoic, première plateforme technologique mondiale de bout en bout pour éditeurs numériques a annoncé aujourd'hui la publication de son Site Speed Accelerator ('accélérateur de vitesse de site'). Ce nouvel outil autonome est calculé pour résoudre automatiquement les divers défis auxquels sont confrontés les éditeurs quand il s'agit de surmonter les lenteurs de chargement de pages et l'impact des affichages de publicités sur les notes de Google PageSpeed Insight.

« Les éditeurs de grandes marques tout comme les propriétaires de sites de niche doivent déjà équilibrer beaucoup de choses. La vitesse des sites web est un domaine qui semble poser des difficultés à tous, » a commenté Dwayne Lafluer, fondateur et PDG d'Ezoic. « La plateforme Ezoic a été construite pour répondre à des défis de ce genre. Le nouveau Site Speed Accelerator est simplement une autre fonctionnalité que nous avons conçue pour les éditeurs et nous pensons qu'elle peut les aider. »

Le mois dernier, Google a annoncé des plans en vue de l'émission de badges dans les navigateurs Chrome permettant de signaler à des visiteurs potentiels des sites se chargeant lentement. Ezoic a confirmé que la nouvelle technologie de vitesse de site serait disponible en tant que fonctionnalité autonome sur sa plateforme. Les éditeurs intéressés uniquement par l'utilisation du Site Speed Accelerator ? qui arbore une garantie de note de 80 ou plus avec Google PageSpeed Insights sur mobile ? peuvent accéder à la fonction en dehors de toutes les autres fonctions de la plateforme s'ils le désirent.

« La vitesse des sites est un sujet qui domine actuellement les conversations dans l'industrie. Les encarts publicitaires et les scripts de parties tierces ralentissent considérablement les sites, mais les éditeurs en ont besoin pour faire marcher leurs entreprises. Ceci peut avoir un impact négatif sur le classement des recherches, le trafic et les recettes. En fin de compte, il n'y avait pas de solution à ce problème jusqu'à ce jour, » affirme Tyler Bishop, responsable du marketing chez Ezoic. « Avant qu'Ezoic ait construit ceci, je dirais qu'il était presque impossible pour la plupart des éditeurs d'assurer des notes avec Google PageSpeed aussi élevées que celles que le Site Speed Accelerator produira pour eux quelques minutes après l'avoir lancé, » a conclu Bishop.

Fidèle à la forme, Ezoic a intégré l'apprentissage machine dans son Site Speed Accelerator. Cette société de premier plan dans la technologie d'éditeur est mieux connue pour sa technologie d'intelligence artificielle qui teste et optimise les publicités et assiste les éditeurs dans la monétisation des sites web ; elle a toutefois partagé son nouvel outil de vitesse qui, à partir des expériences des visiteurs, apprendra aussi à améliorer encore plus les vitesses des sites au fil du temps.

Ezoic garantit avec confiance aux sites web une note de 80 ou plus avec Google PageSpeed Insights sur mobile lorsqu'ils utilisent le nouveau Site Speed Accelerator. Les éditeurs peuvent mettre à l'épreuve le nouvel outil d'accélérateur de vitesse d'Ezoic gratuitement pendant 7 jours sur www.ezoic.com.

À propos d'Ezoic :

Ezoic est une plateforme de bout en bout couronnée de récompenses pour éditeurs numériques et propriétaires de sites web, et elle les aide à améliorer la vitesse des sites, les recettes, le trafic, l'optimisation pour moteurs de recherche (SEO), la vitesse des sites web, l'infrastructure et bien d'autres. Ezoic est un partenaire certifié Google Publishing et emploie approximativement 170 employés en Amérique du Nord, au Canada et au Royaume-Uni, avec des offices principaux à Carlsbad en Californie, à Londres au Royaume-Uni et à Newcastle-upon-Tyne au Royaume-Uni. En apprendre davantage sur www.ezoic.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/461011/ezoic_google_partner_logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 01:51 et diffusé par :