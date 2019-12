Green Shield Canada dépasse le cadre traditionnel en investissant dans un fonds de fintech





TORONTO, 03 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Joueur novateur reconnu du secteur des garanties de soins de santé, Green Shield Canada (GSC) recherche continuellement diverses sources de solutions nouvelles pour répondre aux besoins émergents de sa clientèle. Dans le cadre de ces efforts, GSC investira dans un fonds international de fintech, Portag3 Ventures II LP, et collaborera avec l'écosystème élargi de ce dernier, dans le but de fournir des solutions novatrices en matière de santé et d'assurance à ses clients et d'améliorer l'expérience client dans son ensemble.



« Nous avons pour mission de fournir des solutions pertinentes qui amélioreront la santé et le mieux-être des gens, et nous sommes convaincus que notre collaboration avec l'équipe Portag3 nous permettra d'accélérer certaines de nos activités à cet égard, a expliqué Zahid Salman, président et chef de la direction de GSC. Nous étions attirés par la solide feuille de route de Portag3 en ce qui a trait à la découverte de jeunes entreprises novatrices qui sont bien positionnées pour s'adapter et fournir des solutions très avantageuses à leurs clients. »

Comme l'a souligné Paul Desmarais III, co-fondateur et président exécutif du conseil de Portag3, « notre vision est de créer un environnement axé sur l'innovation de la fintech qui sera le fer de lance de la prochaine génération d'entreprises internationales de services financiers, d'assurance et de santé. L'utilisation de la technologie pour améliorer l'expérience client est au coeur de l'innovation ».

« Nous nous associons à des entrepreneurs qui bâtissent leur entreprise sur la résolution de problèmes précis des clients. L'accent mis sur l'amélioration de la vie et des expériences des clients influe sur nos décisions d'investissement », a déclaré Adam Felsky, président-directeur général de Portag3 Ventures.

M. Salman a ajouté ceci : « Les attentes des clients évoluent rapidement et la technologie permet de mettre en oeuvre les nouveaux modèles de livraison et d'affaires nécessaires pour y répondre. En plus des efforts que nous déployons à l'interne pour l'innovation et de nos investissements directs dans des entreprises en démarrage pertinentes, le fait d'avoir accès aux entreprises faisant l'objet d'évaluations, de développement et d'investissements de la part de Portag3 nous permettra d'offrir des solutions hors pair à nos clients. »

À propos de Green Shield Canada

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d'une structure unique en tant qu'entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d'aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D'un océan à l'autre, ses régimes de garanties collectifs et individuels couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l'hospitalisation et les voyages, de même que les services d'administration et de gestion des garanties. Grâce à des stratégies de durabilité fondées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de membres des régimes dans tout le pays. greenshield.ca

À propos de Portag3 Ventures

Portag3 Ventures est un investisseur auprès d'entreprises en démarrage dans le secteur novateur des technologies financières. Son équipe possède une vaste expérience de l'entrepreneuriat et de l'industrie, et l'entreprise fournit à ses bailleurs de fonds un accès intégral à ses partenaires, à ses experts à l'interne et à son vaste écosystème international. Portag3 ? ainsi que Diagram Ventures, un créateur d'entreprises en fintech ? fait partie de la stratégie d'investissement en capital de risque de Sagard Holdings, une plateforme de placement non traditionnel à multiples stratégies. Portag3 est présent à Toronto, Montréal et New York, ainsi qu'en Europe et en Asie du Sud-Est. Pour en savoir plus, veuillez consulter p3vc.com.





