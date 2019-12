North Pole Engineering lance le capteur de tapis roulant intelligent Runn





MINNEAPOLIS, le 3 déc. 2019 /CNW/ - North Pole Engineering annonce le capteur de tapis roulant intelligent Runntm, un capteur de vitesse, d'inclinaison et de cadence sans fil, à l'usage quasiment de tous les tapis de course. Voué à la capture des données en temps réel lors d'une séance d'entraînement sur tapis de course, Runn communique sans fil avec les applications mobiles et les dispositifs portables à l'aide de la technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie.

En voici les principales caractéristiques :

Installation simple : Runn s'installe facilement sur les plateaux du tapis de course

Mesures en temps réel à même le tapis de course : vitesse, inclinaison et cadence

Connectivité Bluetooth à faible consommation d'énergie et ANT : connectez et enregistrez facilement vos séances d'entraînement à l'aide d'applications et de dispositifs portables

Alimentation par batterie/USB : profitez des mois d'utilisation sans câble grâce à grande batterie rechargeable intégrée

Jeff Lasch, premier chef de produits chez North Pole Engineering, a commenté : « Nous avons conçu Runn pour faciliter la prise en main de n'importe quel tapis de course, ce dernier étant alors intelligent. Les tapis de course intelligents, alliés à des applications comme Zwift, The Sufferfest et Virtual Runner procurent aux coureurs, alors qu'ils s'entraînent à l'intérieur, une expérience d'entraînement unique très motivante. »

« Runn est une excellente mise à niveau à faible coût pour n'importe quel tapis de course », affirme dans la même veine Mike McCarthy, vice-président chez Zwift chargé du portefeuille de produits dédiés à la course. « Par sa transmission précise des données en temps réel via Bluetooth, Runn est un moyen génial de mobiliser la puissance de Zwift, de quoi faire de votre course à l'intérieur une séance d'entraînement à la fois bénéfique et agréable. »

Runn sera disponible en pré-commande dès le 25 novembre sur le site https://store.npe-inc.com.

À propos de North Pole Engineering

North Pole Engineering Inc. est une société de produits d'Internet des objets (IdO) et de services d'ingénierie. North Pole Engineering est spécialisée dans la fourniture de capteurs et de technologies habilitantes à l'usage de divers secteurs ou marchés, notamment le sport, le conditionnement physique et le bien-être. La société aide les clients à mettre en oeuvre, à l'appui de leurs produits et systèmes référencés capteurs, une technologie rentable permettant le transfert efficace des données vers Internet d'où elles peuvent dynamiser les opérations, réduire les coûts et améliorer l'expérience client.ces. Pour en savoir plus sur Runn, CABLE, les modules Bluetooth/ANT+ GEM, la passerelle IdO WAS et les services d'ingénierie de NPE, consultez notre site Web à l'adresse http://npe-inc.com.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le capteur de tapis de course intelligent Runn, veuillez nous écrire à l'adresse info@npe-inc.com ou nous appeler au 612-305-0440.

SOURCE North Pole Engineering

