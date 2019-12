Emerald Health Therapeutics annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2019 : l'entreprise double son chiffre d'affaires pour un troisième trimestre consécutif





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerald Health Therapeutics, Inc. (« Emerald ») (TSXV: EMH; OTCQX: EMHTF) a présenté ses résultats financiers pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2019. Les versions complètes des états financiers consolidés, condensés, intermédiaires non vérifiés de la société et le rapport de gestion pour cette période peuvent être consultées sur le site de SEDAR : www.sedar.com .



Faits saillants

Emerald

Doublement des ventes nettes par rapport au trimestre précédent pour atteindre 9,3 M$.

Perte nette de 17,5 M$ en raison d'une dévaluation des stocks de 2,8 M$ et d'une diminution de 9,1 M$ des ajustements de juste valeur des actifs biologiques.

Frais de vente, généraux et administratifs de 10,1 M$, en baisse par rapport au deuxième trimestre (12,4 M$).

Deuxième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif de 2,4 M$ (T3 2019).

Amélioration du fonds de roulement positif de 5,5 M$ par rapport au fonds de roulement (4,2 M$) du trimestre précédent.

Pure Sunfarms (les états financiers de cette coentreprise détenue à 50 % ne sont pas consolidés dans ceux d'Emerald)

Ventes nettes de 24 M$ au troisième trimestre et de 71,5 M$ depuis le début de l'exercice (30 septembre). Augmentation du volume des ventes de près de 50 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre environ 12 000 kg. Le volume cumulé annuel s'est établi à environ 24 600 kg. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a porté principalement sur la vente de fleurs séchées à d'autres producteurs autorisés. Vers la fin du troisième trimestre, Pure Sunfarms a commencé à expédier des produits emballés et sous marque à la Société ontarienne du cannabis.

La marge brute avant ajustements hors caisse de la juste valeur des stocks et des actifs biologiques atteint 69 %.

Le BAIIA s'élève à 18,2 M$, soit une marge de BAIIA de 73 %. Le BAIIA pour l'ensemble de l'exercice s'établit à 44,3 M$, soit 62 %.

Au 30 septembre, la trésorerie nette s'élevait à 16,1 M$, en hausse par rapport à 2,4 M$ au 31 décembre 2018.

La perte nette de 2,4 M$ reflète un ajustement hors caisse (12,6 M$) de la juste valeur des stocks et des actifs biologiques. Depuis le début de l'exercice, le revenu net s'est établi à 46,2 M$.

Le coût de production global a atteint 0,63 $ le gramme, comparativement à 0,65 $ le gramme au deuxième trimestre.

Emerald a reconnu (1,2 M$) à titre de quote-part de 50 % de la coentreprise, comparativement à 14,5 M$ au deuxième trimestre. La perte au 3e trimestre reflète un ajustement hors caisse de la juste valeur des stocks et des actifs biologiques.

Principales initiatives et réalisations

L'entreprise assure maintenant des livraisons dans dix provinces et territoires : les revenus sont passés de 2,1 M$ pour l'ensemble de 2018 à 17,4 M$ pour les neuf premiers mois de 2019.

Pure Sunfarms (PSF) fait partie des producteurs de cannabis de haute qualité à prix abordable les plus compétitifs du Canada, et expédie ses produits en Ontario et en Colombie-Britannique. L'entreprise devrait commencer ses livraisons en Alberta en début d'année 2020. PSF s'affaire à développer sa production grâce à l'aménagement de sa deuxième serre de 1,1 million de pieds carrés, dont la première récolte devrait avoir lieu au deuxième trimestre de 2020.

Grâce à l'octroi de licence récemment accordé et à la plantation récente des serres intérieures Verdélite, propriété exclusive d'Emerald au Québec, et de ses deux serres biologiques du Grand Vancouver, Emerald prévoit une augmentation de sa production de cannabis, estimant que ces installations produiront environ 7 500 kg en 2020.

Emerald, qui a remporté du succès avec ses huiles et ses produits pré-roulés ainsi qu'avec le lancement de sa gamme de produits sans cannabis Endo, commercialisée par l'entremise d'Emerald Health Naturals, poursuit son développement de produits, misant sur la commercialisation de nouvelles marques et de produits novateurs en 2020.

L'entreprise a mené à terme une restructuration au cours du troisième trimestre et du quatrième trimestre, qui s'est traduite par une réduction de son effectif et une réorganisation interne, des mesures qui visaient une rationalisation de ses activités et une réduction de ses dépenses au début de l'exercice 2020.

« Poursuivant son recentrage, Emerald vise à concentrer son énergie autour de la commercialisation de ses principaux actifs opérationnels en 2020, déclare Riaz Bandali, président et chef de la direction d'Emerald. Notre principal actif, Pure Sunfarms, la coentreprise détenue à 50 %, s'est rapidement imposé en raison de ses hautes performances. Nous mettons toute notre énergie à créer des occasions d'affaires complémentaires, en nous positionnant de manière distincte pour répondre aux besoins des consommateurs adultes en quête de mieux-être. Nous prenons également les mesures nécessaires pour tirer profit des flux de trésorerie positifs et atteindre la rentabilité en 2020. »

Résultats financiers et ressources financières

Informations financières trimestrielles sélectionnées

Le tableau suivant résume les informations financières sélectionnées de la société, qui proviennent des états financiers annuels préparés en accord avec l'IFRS ou des états financiers intermédiaires préparés en accord avec l'IFRS et applicables à la préparation des états financiers intermédiaires, IAS 34, « Informations financières intermédiaires » :

Principaux paramètres financiers et opérationnels du troisième trimestre 2019

(en dollars canadiens)

Q3 2019 Q2 2019 % Change Financial Results Gross revenue $ 9,718,308 $ 5,070,107 92 % Net revenue (net of excise duty) 9,297,771 4,619,325 101 % Cannabis gross revenue Dry cannabis 7,855,117 2,789,666 182 % Cannabis oils 1,781,368 2,182,174 -18 % Other 81,823 98,267 -17 % Gross margin (net of fair value adjustment) (1,298,272 ) (1,594,285 ) 19 % Total SG&A (net of share-based payments) 5,968,221 4,715,686 27 % Total R&D expenses 1,179,065 1,306,076 -10 % Net income (loss) (17,460,724 ) (452,731 ) -3757 % Adjusted EBITDA 2,432,433 1,907,281 27 % Balance Sheet Cash & cash equivalents 6,389,287 2,614,727 144 % Net working capital 5,450,129 (4,200,752 ) 230 % Operational Results Average selling price (net of excise duty) Recreational $ 6.72 $ 7.51 -11 % Medical $ 8.94 $ 7.43 20 % Pure Sunfarms Financial Results Gross revenue 24,823,765 32,356,649 -23 % Gross margin (net of fair value adjustment) 16,416,569 27,062,800 -39 % Total SG&A 3,741,846 2,383,873 57 % Net income (loss)* (2,043,300 ) 37,206,719 -105 % Adjusted EBITDA* 18,219,698 18,328,628 -1 % *50% of the net income adjusted for transactions with EMH and for fair value changes, and adjusted EBITDA are reflected in EMH net income and adjusted EBITDA respectively.



EMH adjusted EBITDA is calculated by subtracting interest income, gain on changes in fair value of biological assets, share of income from joint venture and deferred income tax recovery, and adding back depreciation, share-based payments, other expenses, loss from fair value changes in financial assets, inventories written down due to fair value changes, and 50% of Pure Sunfarms adjusted EBITDA from EMH net loss and comprehensive loss.



Pure Sunfarms adjusted EBITDA is calculated by adding back Pure Sunfarms' change in fair value of biological asset, non operating loss, amortization expense and provision for income tax.

Les états financiers consolidés intérimaires condensés et non vérifiés et le rapport de gestion pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2019, ainsi que d'autres renseignements relatifs à notre société, y compris la plus récente notice annuelle, peuvent être consultés sur le site SEDAR. Des renseignements supplémentaires relatifs à la société sont disponibles sur son site Internet : www.emeraldhealth.ca .

Financement et ressources en capital

Durant le premier trimestre 2019, la société a déposé un prospectus préalable de base simplifié dans chacune des provinces du Canada qui qualifie l'émission et la vente secondaire d'actions ordinaires, ou d'autres titres déterminés, d'un montant de 150 millions de $. Elle a également lancé un programme d'émission d'actions au prix du marché, dans le cadre duquel elle a réuni un produit brut de 18,8 millions de dollars au 29 novembre 2019.

Le 10 septembre 2019, la société a conclu un placement de 2 500 unités de débentures convertibles garanties au prix de 10 000 $ l'unité, atteignant un produit brut de 25 000 000 000 $ à un investisseur institutionnel agréé canadien unique. Chaque unité de débenture convertible est composée d'une débenture convertible garantie à 5 % et de 5 000 bons de souscription d'actions ordinaires de la société. Les débentures convertibles sont assorties d'une date d'échéance de 24 mois à compter de leur date d'émission et portent intérêt à compter de leur date d'émission au taux annuel de 5 %, couru et payable semestriellement les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Les clauses de conversion et d'exercice de la débenture convertible et les bons de souscription connexes sont décrites en détail dans les communiqués de presse et les documents déposés précédemment.

Le 29 novembre 2019, la société a conclu un placement auprès d'un investisseur institutionnel accrédité canadien unique de 4 385 965 unités de la société au prix de 0,57 $ par unité pour un produit brut total de 2 500 000 $. Chaque unité était composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription. Le bon de souscription peut être exercé au prix de 0,75 $ l'action pour une période de cinq ans. L'exercice du bon de souscription peut être accéléré, comme l'indiquent les communiqués de presse et les rapports antérieurs.

La société s'est engagée à verser 25 M$ à sa coentreprise Pure Sunfarms en vue d'appuyer la modernisation de l'installation Delta 2. Une partie du montant (17,4 M$) a été avancée au 29 novembre 2019. Les installations de production de la société dans les régions de Vancouver et de Saint-Eustache, dont les travaux touchent à leur fin, nécessiteront des dépenses supplémentaires d'environ 2,6 M$ avant leur mise en place complète.

Par suite de l'acquisition de Verdélite en 2018, la société doit un montant de 7 323 922 $ qui arrive à échéance le 16 décembre 2019. La société et les vendeurs de Verdélite sont en train de mettre au point une version amendée des modalités de paiement de l'entente, dont l'exécution est prévue avant le 16 décembre 2019.

Mise à jour

Production et approvisionnement

Pure Sunfarms, coentreprise détenue à 50 % par Emerald

Pure Sunfarms (PSF) a atteint son taux de production annualisé de 75 000 kg à son usine Delta 3, d'une superficie de 1,1 million de pieds carrés, et aménage actuellement son usine Delta 2, de la même superficie, aux fins de production de cannabis. PSF vise à compléter sa première récolte à l'installation Delta 2 au deuxième trimestre 2020 et à atteindre la pleine production au cours du quatrième trimestre de 2020, sous réserve de l'obtention des licences de Santé Canada.

En septembre, la FSP a reçu de Santé Canada un amendement à sa licence qui lui permet de vendre et de distribuer des produits de cannabis séché, de marque Pure Sunfarms et emballés, directement aux grossistes provinciaux et territoriaux et aux détaillants privés autorisés, conformément aux cadres provinciaux et territoriaux en vigueur au Canada. PSF a lancé des produits sous marque pour adultes qu'elle a commencé à expédier à la Société ontarienne du cannabis (OCS) et à la Liquor Distribution Branch de Colombie-Britannique (BCLDB). L'entreprise a également conclu une entente d'approvisionnement en cannabis avec l'Alberta Gaming, Liquor & Cannabis et prévoit commencer à expédier du cannabis en Alberta au début de 2020.

En octobre, Pure Sunfarms était la marque de produits de fleurs séchées la plus vendue à l'OCS, atteignant une part de marché de 16 %, en volume. La part de marché de PSF était le double de celle de son concurrent immédiat. En octobre, l'Afghan Kush de Pure Sunfarms a été le produit de fleurs séchées le plus vendu à l'OCS. Toujours en octobre, trois des sept produits de fleurs séchées les plus vendus à l'OCS, du point de vue du volume, ont été des produits Pure Sunfarms. L'OCS a d'ailleurs renouvelé plusieurs commandes auprès de PSF.

Toujours en octobre, Pure Sunfarms a commencé à vendre des produits de cannabis sous marque, emballés et séchés, à la BCLDB. La BCLDB a écoulé sa première commande de produits Pure Sunfarms en moins de trois semaines et a depuis renouvelé ses commandes. En octobre, la marque Pure Sunfarms s'y est classée parmi les 10 premières, sur le plan des ventes, et ce toutes catégories de produits confondues.

Pure Sunfarms s'affaire à conclure d'autres ententes d'approvisionnement en produits de fleurs séchées de haute qualité dans différentes provinces du Canada et prévoit lancer d'autres produits, comme des joints pré-roulés, des huiles et des vaporisateurs au cours des prochains mois.

Installations de la région métropolitaine de Vancouver en phase de production commerciale

Emerald a reçu de Santé Canada un amendement à sa licence et une certification biologique pour ses installations de production de cannabis de la grande région de Vancouver, en Colombie-Britannique. La première des deux serres de 78 000 pieds carrés a été entièrement plantée en novembre. Ces installations sont équipées pour la culture, la taille, le séchage et l'ensachage en vrac et comprennent 48 562,3 m2 (12 acres) de culture en plein air.

Les produits biologiques de ces installations joueront un rôle essentiel dans le développement de la gamme de produits d'Emerald. Ils satisferont plus particulièrement les consommateurs adultes et de soins de santé à la recherche de bienfaits pour la santé et le bien-être.

Verdélite en phase de pleine production

Verdélite a reçu de Santé Canada le dernier amendement à sa licence concernant le démarrage de la culture et de la transformation dans ses installations intérieures de 88 000 pieds carrés. Cette exploitation sera ainsi composée de 21 chambres de culture à environnement hautement contrôlé, au lieu de quatre, et de 16 locaux de conditionnement. Verdélite a connu une croissance à plus petite échelle, mais l'octroi de sa licence définitive lui a permis de mener à bien l'intégralité des plantations en novembre. L'installation québécoise se concentrera sur la création de plusieurs marques différenciées, en résonance avec l'identité de la province, ciblant les consommateurs adultes de cannabis artisanal de qualité supérieure, en quête de bienfaits pour la santé et le bien-être.

Ventes et marketing

Marché de l'usage adulte

Après le trimestre, Emerald a effectué sa première livraison de produits de cannabis haut de gamme à la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse, pour le marché de l'usage adulte. Cette première livraison, qui comprenait de l'huile SYNC 25 d'Emerald à haute teneur en huile de CBD ainsi que des fleurs séchées de cannabis, amène à dix le nombre de provinces et territoires desservis.

Marché à des fins médicales

Les ventes à des fins médicales ont continué d'augmenter d'un trimestre à l'autre, le nombre de nos patients ayant presque doublé depuis le début de l'année, c'est-à-dire franchissant la barre des 5 000 personnes. Nous avons augmenté de 22 % le nombre total d'unités expédiées au cours du trimestre et nous observons également une hausse du prix de vente net moyen.

Emerald Health Naturals : produits sans cannabis et système endocannabinoïde

La coentreprise Emerald Health Naturals, détenue à 51 % par Emerald, a étendu à 255 magasins au Canada la distribution de sa gamme de suppléments de santé à base de plantes médicinales, sans cannabis, visant à soutenir le système endocannabinoïde. La gamme de produits Endo comprend le complexe exclusif PhytoCann® qui soutient le système endocannabinoïde et maintient l'équilibre de l'organisme.

Distribution internationale

Emerald a été sélectionné pour fournir à STENOCARE et à ses chaînes de pharmacies et d'hôpitaux établies au Danemark des produits de cannabis à usage médical. L'huile CBD, l'huile THC et l'huile CBD+THC sont les produits destinés à ce réseau. Le partenariat devrait également s'étendre à la filiale irlandaise de STENOCARE et à d'autres marchés, qui sont à l'étude.

Développement de l'entreprise

La société a nommé M. Riaz Bandali au poste de président et chef de la direction et Mme Jenn Hepburn, auparavant directrice des finances, au poste de chef des finances et secrétaire générale. Le Dr Avtar Dhillon, ancien président et président du conseil d'administration d'Emerald, a cessé d'en être le président, mais continue d'assurer les fonctions de président exécutif.

Différends avec Pure Sunfarms et Village Farms

Emerald conteste des factures d'environ 7,2 millions de dollars qui lui ont été soumises par Pure Sunfarms en vertu du contrat d'approvisionnement établi entre les deux entreprises.

Par ailleurs, Emerald conteste les tentatives de son partenaire en coentreprise, Village Farms, d'investir 5,94 millions de dollars pour obtenir des actions supplémentaires dans la coentreprise et annuler ainsi certaines actions détenues en main tierce pour Emerald. Les circonstances entourant ces différends sont décrites plus en détail dans les communiqués de presse antérieurs d'Emerald et dans son rapport de gestion déposé le 29 novembre. Emerald et Village Farms continuent de détenir chacun 50 % de Pure Sunfarms.

Le 20 novembre 2019, la société a exigé le remboursement d'un prêt de 13 M$ qu'elle avait consenti à la coentreprise.

Conférence téléphonique

Emerald Health Therapeutics tiendra une conférence téléphonique le lundi 2 décembre 2019 à 10 h 30. HE.

Pour accéder à la diffusion audio, veuillez composer le 866 652-5200, ou via Internet à l'adresse : https://services.choruscall.com/links/emhtf191202.html .

Une version archivée de la présentation sera disponible pendant 90 jours dans la rubrique « Investisseurs » du site Web d'Emerald : https://ir.emeraldhealth.ca/events-and-presentations .

À propos d'Emerald Health Therapeutics, Inc.

Emerald Health Therapeutics, Inc. a pour mission de créer de nouvelles expériences de consommation grâce aux produits récréatifs et de bien-être à base de cannabis. En mettant l'accent sur l'innovation et l'excellence de la production, Emerald a créé une plateforme d'actifs d'exploitation distincts conçus pour servir de façon unique le marché canadien et les débouchés internationaux.

Détenue à 50 % par Emerald et axée sur des produits abordables de haute qualité, Pure Sunfarms (PSF) de Delta, en Colombie-Britannique, est en pleine production dans sa première serre de 1,1 million de pieds carrés et devrait mettre en production une deuxième serre de 1,1 million de pieds carrés d'ici la fin de 2020. Verdélite, l'entreprise de fabrication artisanale haut de gamme d'Emerald, forte de 88 000 pieds carrés d'installations intérieures au Québec et d'un permis complet, est pleinement opérationnelle. Les installations de la région métropolitaine de Vancouver, une serre biologique doublée d'une exploitation extérieure et axée sur la santé et le bien-être, ont mené à bien l'intégralité de la plantation dans un des deux bâtiments de 78 000 pieds carrés. Emerald Naturals, coentreprise d'Emerald, lance une toute nouvelle catégorie de produits de mieux-être - une gamme de produits sans cannabis visant à soutenir le système endocannabinoïde - et étend sa distribution partout au Canada.

Consultez www.emeraldhealth.ca pour davantage de renseignements ou communiquez avec :



Jenn Hepburn, dirigeante principale des finances,

au 1 800 757-3536, poste 5

Relations avec les investisseurs d'Emerald

800 757 3536, poste 5

invest@emeraldhealth.ca

Mensures financières non-conformes aux PCGR

Ce communiqué de presse contient des références au BAIIA et à des ventes pro forma. Ces mesures financières ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les IFRS et sont donc définies comme des « mesures non-conformes aux PCGR ». Les mesures non-conformes aux PCGR utilisées par la société peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Le BAIIA est défini comme le « bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements » Le chiffre d'affaire pro forma est défini le volume de ventes brutes plus 50 % du volume des ventes brutes de Pure Sunfarms comme reporté dans chacun de leurs états financiers respectifs moins 50 % du bénéfice de Pure Sunfarms enregistré sur les ventes en vrac de fleurs séchées à la société qui demeure dans l'inventaire de la société. Consulter le tableau ci-dessus pour des renseignements concernant le calcul du BAIIA utilisé dans ce communiqué de presse.

La société utilise des mesures non-conformes aux PCGR parce qu'elles fournissent des renseignements supplémentaires sur la performance de l'activité générale de la société qui ne sont pas autrement reflétées dans les IFRS.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni sa réglementation des fournisseurs de services (car ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'accepte la responsabilité quant à la justesse ou l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels : certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prévisionnels et sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses de nature importante, générale et spécifique, qui donnent lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels puissent différer de façon appréciable de nos attentes exprimées ou implicites par de tels énoncés prévisionnels. De tels énoncés comprennent la capacité de la production et de transformation des diverses installations; la conversion de ces installations; l'expansion de ces installations; l'utilisation des produits des financements; le démarrage de la production; les volumes de ventes; l'octroi des permis; l'exécution d'accords finaux avec FTI; la construction et la mise en opération d'un laboratoire; la réception de l'approvisionnement de chanvre et les coûts de production anticipés.

Nous ne pouvons garantir la matérialisation d'un énoncé prévisionnel et les lecteurs sont avisés de ne pas placer une dépendance indue sur ces énoncés prévisionnels. Ces énoncés prévisionnels impliquent des risques et des incertitudes relatifs, entre autres choses, aux changements de lois et de règlements; aux changements de gouvernements; au défaut d'obtenir des approbations réglementaires, au défaut d'obtenir le financement nécessaire, aux résultats de production et aux activités de vente, aux résultats de recherche scientifique, aux modifications réglementaires, aux modifications dans les prix et les coûts des intrants, à la demande de main-d'oeuvre, à la demande de produits, au défaut de performance des obligations contractuelles des contreparties; ainsi qu'aux facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de l'entreprise et autres rapports réglementaires. Les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse représentent nos attentes en date de ce document. Les énoncés prévisionnels sont présentés afin de fournir de l'information sur les attentes et plans actuels de la direction et permettre aux investisseurs et à d'autres personnes d'acquérir une meilleure compréhension de notre environnement opérationnel prévu. Les lecteurs sont avertis que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. L'entreprise ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, afin qu'ils reflètent de nouvelles circonstances ou des événements imprévus, à mesure qu'ils se produisent, sauf si la loi applicable l'exige.





Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 01:35 et diffusé par :