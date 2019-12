Comviva s'associe à Inlogic Games





- La société renforce sa position de chef de file dans le domaine du contenu de jeux numériques avec un accès à plus de 250 jeux mobiles et en ligne premium

NEW DELHI, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Comviva, leader mondial de la mise à disposition de solutions mobiles, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Inlogic Games, un partenaire de développement et de publication de jeux de premier plan. Cette alliance permettra à Comviva de fournir à ses partenaires de télécommunication sur les marchés émergents un contenu enrichi en matière de jeux et d'aider Inlogic à étendre sa présence mondiale.

Inlogic apportera à Comviva un catalogue étoffé contenant plus de 250 jeux Android et HTML 5, y compris des jeux premium tels que Zombie Hill Race, Football Champions 2019, Mini golf Mania, 8 in 1 Solitaire, Temple Rush et Ludo Royal. Le contenu haut de gamme d'Inlogic et son positionnement en tant que marque dans le domaine des jeux mobiles permettra à Comviva de s'engager avec succès sur de nouveaux marchés. De même, le fait que Comviva bénéficie d'un accès aux marchés émergents du Moyen-Orient, d'Asie Pacifique, d'Amérique Latine et d'Afrique et propose une puissante plateforme de découverte de contenus, Mooditt Digital Store, aidera Inlogic à renforcer sa présence à l'échelle mondiale.

Atul Madan, vice-président exécutif et responsable de l'exploitation pour le contenu numérique et le BSS chez Comviva, a déclaré à ce sujet : « Nous sommes ravis de ce partenariat. Inlogic possède un portefeuille exceptionnel de jeux mobiles et de technologies de soutien offrant une expérience mobile plus riche. L'association de notre expertise dans la gestion de contenus de bout en bout et du catalogue substantiel de jeux premium d'Inlogic nous ouvrira de nouvelles possibilités en termes de croissance. »

De même, Jan Kalafut, PDG d'Inlogic, a indiqué : « La plateforme nouvelle génération de Comviva offrira une expérience inédite dans le domaine du jeu et nous nous engageons à apporter notre soutien par le biais de nos meilleurs titres. Nous collaborerons étroitement pour accroître la portée et le potentiel de monétisation de notre contenu de jeux et offrir un contenu premium aux opérateurs du monde entier. »

À l'heure actuelle, Comviva gère des services de jeux au Moyen-Orient et en Asie Pacifique en collaboration avec des opérateurs de télécommunications de premier plan mettant à disposition de nombreux jeux ? action, arcade, casino, puzzles, sport, célébrités, stratégies, simulation, etc. ? dans différentes langues. Les opérateurs ayant recours aux services numériques de Comviva ont plus que quadruplé le taux de pénétration de leurs services de jeux et leur base d'abonnés, et multiplié les recettes provenant des jeux. L'entreprise possède également une vaste collection de contenu premium en matière de films, de musique, de vidéos, d'images et de texte et fournit des services tels que musique sacrée, pistes musicales complètes, musique à la demande, karaoké, sports, actualités, humour, santé et forme, carrière, style de vie, agriculture, formation et autres.

