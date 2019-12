RevitaLash® Cosmetics annonce le développement de sa gamme de cosmétiques couleur, avec son crayon pour sourcils Hi-Def Brow Pencil





Lancement mondial du crayon Hi-Def Brow Pencil

VENTURA, Californie, 2 décembre 2019 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, dirigée par des médecins, pionnière et leader sur le marché dans la catégorie des cils et des sourcils*, a annoncé le lancement de son premier crayon à sourcils, le Hi-Def Brow Pencil. Ce crayon à sourcils multifonctions, à la tenue parfaite et résistant à l'eau, permet de dessiner des traits naturels, proches de ceux des sourcils, pour un look fourni et audacieux, grâce à une formule fluide et non collante.

« Nous sommes heureux de lancer notre tout nouveau crayon Hi-Def Brow Pencil, grâce auquel les sourcils se remarquent, sont bien définis, naturellement fournis et sains. Nous sommes ravis d'intégrer nos atouts en matière de santé des cils et des sourcils, en vue d'une amélioration à long terme, dans un produit immédiatement satisfaisant », a fait remarquer Lori Jacobus, présidente de RevitaLash Cosmetics.

Le fondateur et PDG de RevitaLash Cosmetics, le docteur Michael Brinkenhoff, a déclaré : « La vitamine E contenue dans la formule procure à la peau des bienfaits revitalisants et antioxydants naturels, tandis que les polymères protègent durablement, jusqu'à dix heures. »

Idéal pour combler les sourcils clairsemés ou trop épilés, ce produit transforme les sourcils sans forme en quelques coups de crayon. Il est proposé en trois teintes universelles, Soft Brown, Warm Brown et Cool Brown, qui conviennent à toutes les teintes de sourcils et de peau. L'embout applicateur de précision permet de dessiner et définir facilement des traits semblables à ceux des sourcils, afin de créer des looks naturels et audacieux ; la brosse de mise en forme permet de mélanger harmonieusement les couleurs et de façonner efficacement les poils des sourcils.

Le crayon Hi-Def Brow Pencil a été approuvé par des dermatologues et ne contient pas d'huile, de parabènes, de phtalates ou de parfum ; il n'a pas été testé sur des animaux et convient aux végétaliens.

Il sera disponible à travers le monde à partir du mois de décembre 2019, son prix de vente sera de 30 USD dans des instituts et des centres de beauté sélectionnés, ainsi que sur revitalash.com.

À propos de RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est un chef de file mondial dans le développement de produits de pointe pour la beauté des cils, des sourcils et des cheveux. Lancée en 2006, la collection comprend les produits primés RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner et RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner et est proposée dans des cabinets médicaux, des centres de beauté, des instituts et des magasins de détail spécialisés, dans 64 pays. Appuyant les initiatives à but non lucratif pour la lutte contre le cancer du sein, RevitaLash Cosmetics remet une partie de ses recettes à des projets de recherche et d'éducation, et soutient ainsi cette collectivité tout au long de l'année et non seulement en octobre. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced n'est pas disponible en Californie.]

*NPD, Catégorie produits pour cils et sourcils, 2017/2018.

