/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Pénurie de personnel en CPE et milieux familiaux - Un sondage inquiétant pour l'accessibilité future des services de garde éducatifs au Québec/





MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Selon un sondage réalisé par la CSN auprès de plus de 2700 membres dans le secteur des services de garde éducatifs, il est possible de constater qu'il y a déjà un problème important de manque de main-d'oeuvre et que cette situation va s'aggraver rapidement si on se fie aux intentions des répondantes au sondage. Plusieurs songent en effet à quitter le métier d'ici deux ans. La pénurie de main-d'oeuvre pourrait être d'autant plus importante que les inscriptions au cégep en Technique d'éducation à l'enfance sont en baisse marquée. La relève ne sera donc pas au rendez-vous en nombre suffisant. Des milliers de parents du Québec seront donc devant une situation intenable si rien n'est fait pour renforcer le réseau québécois des services de garde éducatifs.

Date : dimanche 1er décembre

Heure : 10 h 30

Endroit : Édifice de la CSN, 1601 De Lorimier, Montréal, dans la salle de presse au local 1700. Stationnement et entrée de la salle de presse au bout de l'édifice via la rue Logan.

Qui :

Près d'une dizaine d'éducatrices en CPE et de responsables de services de garde (RSG) en milieu familial régi et subventionné seront sur place pour témoigner du climat dans leur milieu de travail.

Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN

Louise Labrie, responsable du secteur CPE à la FSSS-CSN.

Karine Morisseau, responsable du secteur RSG à la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) représente plus de 13?000 membres dans les services de garde éducatifs partout au Québec et est l'organisation la plus représentative pour les CPE.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 1 décembre 2019 à 07:03 et diffusé par :