Emerald Health Therapeutics conclut une vente par voie de prospectus de 2,5 millions de dollars ainsi qu'une vente secondaire simultanée





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerald Health Therapeutics, Inc. (« Emerald ») (TSXV : EMH ; OTCQX : EMHTF), a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement par voie de prospectus (le « placement ») à un unique investisseur institutionnel accrédité canadien (l'« investisseur »), comme annoncé le 13 novembre 2019. Aux termes du placement, Emerald a émis 4 385 965 unités d'Emerald (chacune, une « unité ») au prix de 0,57 dollar l'unité, pour un produit brut total de 2 500 000 dollars.

Chaque unité consiste en une action ordinaire d'Emerald (chacune, une « action ordinaire ») et un bon de souscription d'action ordinaire (chacun, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à l'investisseur le droit d'acquérir une action ordinaire d'Emerald (chacune, une « action de bon de souscription ») au prix de 0,75 dollar par action de bon de souscription pendant une période de cinq ans à compter de la clôture du placement. Si le prix de vente de clôture des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX, ou de toute autre bourse principale sur laquelle les actions ordinaires sont ensuite négociées, est supérieur à 1,50 dollar par action ordinaire pendant une période de dix jours de bourse consécutifs à tout moment après la clôture du placement, Emerald pourra avancer la date d'expiration des bons de souscription en adressant un avis écrit à l'investisseur. Dans ce cas, les bons de souscription expireront le quinzième jour suivant la date à laquelle un tel avis est donné par Emerald.

L'achat précédemment annoncé par l'investisseur de 4 385 965 actions ordinaires d'Emerald (chacune, une « action secondaire ») au prix de 0,57 dollar par action secondaire auprès d'Emerald Health Sciences Inc., une personne de contrôle d'Emerald (la « vente secondaire »), a également été clôturé.

Emerald a l'intention d'utiliser le produit net du placement aux fins du fonds de roulement. Emerald n'a reçu aucun produit de la vente secondaire.

Les actions propres et les actions secondaires ont été offertes par voie de supplément de prospectus préalable déposé dans toutes les provinces du Canada en vertu du Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable.

À propos d'Emerald Health Therapeutics

Emerald Health Therapeutics, Inc. est un producteur canadien licencié de produits à base de cannabis axé sur le développement de produits différenciés à valeur ajoutée pour les clients à usage médical et pour adultes, soutenus par une nouvelle propriété intellectuelle, la culture à grande échelle, l'extraction et l'encapsulation de gélules, ainsi que des canaux de marketing et de distribution uniques. Détenue à 50 % en Colombie-Britannique et proposant des produits axés sur la valeur, la société Pure Sunfarms est en pleine production dans sa première exploitation en serre de 10,2 hectares, Delta 3. Delta 2, seconde serre de 10,2 hectares de Pure Sunfarms, devrait être en pleine production d'ici fin 2020. Verdélite, site de production en serre d'Emerald au Québec, s'étend sur 8 175 mètres carrés. Ce site est entièrement autorisé à cultiver pour produire pleinement des variétés de cannabis artisanales de qualité supérieure. La serre biologique et les activités extérieures de haute qualité de la région métropolitaine de Vancouver étendent la production dans le premier des deux bâtiments de 7 246 mètres carrés. Sa coentreprise Emerald Health Naturals élargit la distribution de sa gamme de produits contenant des endocannabinoïdes sans cannabis à l'ensemble du Canada. Son équipe de direction possède une grande expérience des sciences de la vie, du développement de produits, de l'agroalimentaire à grande échelle et du marketing.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.emeraldhealth.ca ou contactez :

Jenn Hepburn, Directrice financière

(800) 757 3536 poste n° 5

Relations avec les investisseurs d'Emerald

(800) 757 3536 poste n° 5

invest@emeraldhealth.ca

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume la responsabilité du caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives : certaines déclarations formulées dans ce communiqué de presse, qui ne sont pas des faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à d'importants risques, incertitudes et hypothèses, tant généraux que spécifiques, qui donnent à penser que les résultats ou les événements réels pourraient différer considérablement de nos attentes exprimées ou sous-entendues par lesdites déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent : l'utilisation du produit tiré du placement, l'obtention des approbations réglementaires requises, la capacité de production et de traitement de diverses installations, l'agrandissement des installations, la réception des livraisons de chanvre et les coûts de production prévus.

Nous ne pouvons garantir que les déclarations prospectives se matérialiseront, et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes liés, entre autres, à des modifications de la législation et de la réglementation ; aux changements de gouvernement ; à l'incapacité à obtenir les approbations ou permis réglementaires ; à l'incapacité à obtenir le financement nécessaire ; aux résultats des activités de production et de vente ; aux résultats de la recherche scientifique ; aux changements réglementaires ; aux variations des prix et des coûts des intrants ; à la demande de main-d'oeuvre ; à la demande de produits ; au fait de ne pas obtenir des contreparties qu'elles remplissent leurs obligations contractuelles ; ainsi qu'aux facteurs de risque décrits dans le formulaire d'information annuel d'Emerald et à d'autres documents réglementaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos attentes à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives sont présentées dans le but de fournir des informations sur les attentes et les projets actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre notre environnement d'exploitation prévu. Il est rappelé aux lecteurs que ces informations peuvent ne pas être pertinentes pour d'autres fins. Emerald n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser lesdites déclarations afin de refléter de nouvelles circonstances ou événements inattendus au fur et à mesure qu'ils se produisent, sauf si cela est exigé par la loi en vigueur.

