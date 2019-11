Avis aux médias - La Régie de l'énergie du Canada entendra le contre-interrogatoire oral sur la demande de NGTL concernant la méthode de conception des droits et les conditions de service

La Commission de la Régie de l'énergie du Canada entendra le contre-interrogatoire oral sur la demande de NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») visant à faire approuver la méthode de conception des droits et les conditions de service. L'audience...

Groupe Alithya inc. (« Alithya »), un chef de file en stratégie et en transformation numérique qui regroupe plus de 2 000 professionnels et qui offre des solutions d'affaires numériques au Canada, aux États-Unis et en Europe, est heureuse...