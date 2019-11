Xinhua Silk Road : Le nouveau VUS concept de Chery, le Tiggo 7, fait sa première apparition au Salon international de l'automobile de Guangzhou





BEIJING, 28 novembre 2019 /CNW/ - Le fabricant automobile chinois Chery a présenté pour la première fois son nouveau VUS concept, le Tiggo 7, lors de la 17e édition du Salon international de l'automobile de Guangzhou qui s'est ouvert dans la ville du même nom le 22 novembre.

Avec son fini « midnight blue », le nouveau VUS concept et produit en série représente l'évolution du design d'ingénierie Life in Motion 3.0 de Chery, lequel amalgame l'essence des styles occidentaux et orientaux tout en demeurant aligné sur le design moderne planétaire.

Le nouveau modèle de VUS dispose d'une alimentation combinée 1,6 TGDI + 7 DCT, soit le premier moteur 1,6 TGDI d'une marque chinoise disposant de droits de propriété intellectuelle indépendants.

En parallèle, Chery a aussi ajouté huit modèles de voiture à ses deux gammes phares trônant sur scène, dont le Tiggo8 et l'Ariza GX, en tête de peloton.

Le fabricant automobile a aussi montré trois produits représentant ses plus récentes réussites technologiques, dont la transmission continuellement variable CVT25, la transmission hybride DHT de même que le moteur à turbocompresseur ACTECO 1,6 TGDI à injection directe dans le cylindre, qui en est à sa troisième génération, lequel a récemment été couronné « China heart » comme étant l'un des 10 plus grands moteurs de l'année.

Lors de la conférence de presse, Gu Chunshan, directeur du centre technologique du groupe motopropulseur de Chery, a indiqué qu'à l'avenir, Chery proposera trois solutions d'alimentation : le 1,5 t plus hybride de type « feeble » de 48 V, le moteur 2,0 TGDI de nouvelle génération, et une version hybride de 1,5 TGDI avec boîte de vitesses hybride DHT.

De janvier à octobre 2019, Chery a vendu en tout 577?000 véhicules. De ce nombre, les ventes de modèles développés de manière indépendante ont crû de 6,7 pour cent en glissement annuel. En octobre, la société a vendu 13?152 unités du Tiggo8, soit une croissance mensuelle de 10,6 pour cent et une hausse annuelle de 80,2 pour cent.

