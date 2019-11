Ressources Robex Inc. réalise un excellent trimestre et augmente une fois de plus significativement ses performances





QUÉBEC, 28 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » et/ou « la Société ») (TSXV : RBX / FWB : RB4) est heureuse de publier ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019.



Tous les montants sont présentés en dollars canadiens.

Faits saillants du troisième trimestre de 2019

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION D'OR DE 19 %

La production d'or a atteint 15 175 onces (472 kg) comparée aux 12 772 onces (397 kg) produites sur la même période de 2018, ce qui en fait le meilleur trimestre.



Ce record de production trimestriel est le résultat d'une : Augmentation de 18 % du minerai traité (512 377 tonnes vs 432 538 tonnes en 2018, soit une moyenne record de 5 569 t/j pour une capacité initiale prévue de 4 000 t/j) ; Diminution de 10 % des temps d'arrêt par trimestre sur les 4 derniers trimestres, qui permet d'atteindre une disponibilité de 92,2 % ; Teneur traitée plus élevée (1,05 g/t Au vs 0,97 g/t Au en T3 2018) ; et Amélioration du taux de récupération (87,7 % vs 87,3 %) malgré l'augmentation de la production et donc la diminution du temps de rétention dans les CIL.



La production d'or a atteint 15 175 onces (472 kg) comparée aux 12 772 onces (397 kg) produites sur la même période de 2018, ce qui en fait le meilleur trimestre. Ce record de production trimestriel est le résultat d'une : AUGMENTATION DES REVENUS DE 29 %

Ventes d'or de 25,5 millions $ comparativement à 19,8 millions $ pour la même période de 2018.





Ventes d'or de 25,5 millions $ comparativement à 19,8 millions $ pour la même période de 2018. AUGMENTATION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE 22 %

Le résultat opérationnel a atteint 7,3 millions $ comparativement à 6 millions $ pour la même période de 2018, malgré l'augmentation de 4,2 millions $ du rythme d'amortissement trimestriel (en application des normes IFRS).





Le résultat opérationnel a atteint 7,3 millions $ comparativement à 6 millions $ pour la même période de 2018, malgré l'augmentation de 4,2 millions $ du rythme d'amortissement trimestriel (en application des normes IFRS). AUGMENTATION DES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION1 DE 78 %

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation1 ont atteint 13,9 millions $ (0,024 $ par action2) comparativement à 7,8 millions $ (0,013 $ par action2) pour la même période de 2018.

DIMINUTION DE LA DETTE DE 9,3 MILLIONS $ EN UN SEUL TRIMESTRE



REMBOURSEMENT DU TIERS DU CAPITAL DES DÉBENTURES

Par ailleurs, le 26 novembre dernier, la totalité des débentures non convertibles et des intérêts courus a été remboursée.

Exploitation minière : Nampala, Mali

Troisièmes trimestres

terminés les 30 septembre Périodes de neuf mois

terminées les 30 septembre 2019 2018 2019 2018 Données d'exploitation Minerai extrait (tonnes) 477 676 365 759 1 378 787 1 306 075 Minerai traité (tonnes) 512 377 432 538 1 370 536 1 313 988 Stérile extrait (tonnes) 645 784 474 115 2 309 402 2 341 676 Ratio de découverture opérationnel 1,4 1,3 1,7 1,8 Teneur traitée (g/t) 1,05 0,97 1,01 0,95 Récupération (%) 87,7% 87,3 % 86,5% 84,5 % Onces d'or produites 15 175 12 772 38 324 34 281 Onces d'or vendues 13 276 12 733 35 971 36 202 Données financières (arrondies au millier près) Produits ? Ventes d'or 25 478 000 19 820 000 64 789 000 59 769 000 Charges d'exploitation minière 7 489 000 6 984 000 22 027 000 20 577 000 Redevances minières 681 000 681 000 1 891 000 1 984 000 Charges administratives 1 284 000 1 502 000 4 625 000 4 224 000 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 7 189 000 3 175 000 22 690 000 8 999 000 Résultat opérationnel sectoriel 8 835 000 7 478 000 13 556 000 23 985 000 Statistiques (en dollars) Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 919 1 557 1 801 1 651 Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)3 16 16 17 15 Coût comptant total (par once vendue)3 615 602 665 623 Coût de maintien tout inclus (par once vendue)3 893 843 988 937 Charges administratives (par once vendue) 97 118 129 117 Amortissement des immobilisations (par once vendue) 542 249 631 249

Le rapport de gestion et les états financiers consolidés de ROBEX sont disponibles sur le site web de la Société dans la section Investisseurs à l'adresse : Robexgold.com . Ces rapports et d'autres documents produits par la Société sont également disponibles à l'adresse : Sedar.com .



Le mot du président M. Georges COHEN :

« Au-delà de l'amélioration des résultats liés au cours de l'or, il est intéressant de noter que l'ensemble des paramètres de production (tonnage, teneur, récupération, disponibilité, coût de production de l'once d'or, ...), sont tous en nette amélioration contribuant ainsi de façon durable et structurelle à la performance de l'entreprise. Ces résultats ont été obtenus aux prix d'efforts ciblés sur le procédé et l'organisation de la mine ; je félicite les équipes qui ont contribué à ce travail de fond.

Sensibles aux évènements dramatiques qui ont frappé récemment certaines mines en Afrique de l'Ouest, nous avons renforcé encore nos procédures et nos moyens de sécurité des biens et des personnes. »



Pour informations :

Ressources Robex Inc.

Benjamin Cohen, CEO

Augustin Rousselet, CFO/COO

Siège social : (581) 741-7421

info@robexgold.com

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l'instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d'intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d'environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d'exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l'exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu'elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s'engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l'exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'authenticité ou à la précision de ce communiqué.

1 Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation excluent la variation nette des éléments hors trésorerie du fond de roulement.

2 Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action sont une mesure financière non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion à la page 40.

3 Le coût comptant d'exploitation, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion à la page 40.

