La marque de cannabis à prix abordable d'HEXO, Original Stash, offerte en Ontario





GATINEAU, Québec, 28 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») est fière de lancer Original Stash, sa nouvelle marque à prix abordable, en Ontario, le Vendredi fou (vendredi, 29 novembre 2019). Les consommateurs adultes d'Ontario pourront acheter 28 grammes (1 oz) de fleurs séchées de cannabis de qualité au prix du marché noir, avec un prix au détail de 140 $ (5 $ le gramme), taxes comprises.

« Ce Vendredi fou, HEXO ébranlera le marché noir, a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d'HEXO. Nous nous engageons à jouer un rôle important dans la lutte contre le marché noir et la protection de la santé et la sécurité du public. Nous sommes donc heureux de continuer à étendre l'offre d'Original Stash au Canada et de fournir aux consommateurs un produit de qualité à petit prix. Le lancement en octobre d'Original Stash nous a permis de constater qu'il y avait une forte demande pour ce type de produit ».

Les produits illégaux de cannabis peuvent ? et s'avèrent souvent ? contenir des métaux lourds, des pesticides et d'autres contaminants. Les produits légaux sont fabriqués dans un environnement étroitement réglementé et sont testés rigoureusement. D'après la plus récente Enquête nationale sur le cannabis de Statistique Canada (publiée le 15 août 2019), plus de 40 % des Canadiens continuent d'acheter du cannabis auprès de sources illégales. Un des facteurs les plus importants incitant la population à se tourner vers le marché noir est le prix du cannabis. Les trois quarts des Canadiens (76 %) qui ont consommé du cannabis au cours de la première moitié de 2019 ont affirmé que la qualité et la sécurité étaient d'importants déterminants lors de l'achat de cannabis, alors que pour 42 % des répondants, le prix était le facteur premier. Avec Original Stash, HEXO est en concurrence directe avec le marché noir et offre aux consommateurs un produit abordable, contrôlé et de qualité.

HEXO lance OS.220, le deuxième produit de fleurs séchées de la marque Original Stash, celui-ci offert en Ontario. De teneur moyenne en THC, OS.220 est un mélange de deux variétés de fleurs indicas et est vendu en format de 28 g (1 oz). La Société ontarienne du cannabis (OCS) devrait offrir Original Stash sur sa boutique en ligne ainsi qu'à tous ses détaillants autorisés, lesquels pourront décider de vendre la marque ou non. Original Stash d'HEXO sera la première marque à figurer sur la page d'accueil de l'OCS dans le cadre de sa campagne inaugurale des Fêtes qui coïncide avec le Vendredi fou.

« Avec Original Stash, nous offrons aux consommateurs du « cannabis de qualité, 100% légal », a ajouté monsieur St-Louis. De tels produits uniformes, fiables et contrôlés peuvent faire toute la différence lorsqu'il s'agit d'atteindre les objectifs nationaux visés lorsque le cannabis a été légalisé il y a un peu plus d'un an : éliminer le marché noir et protéger la santé et la sécurité du public. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec les organismes de réglementation et nos partenaires afin d'atteindre notre but ».

À propos d'HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. Grâce à sa stratégie commerciale en étoile, HEXO Corp s'associe à des entreprises du Fortune 500, leur apportant la valeur de sa marque, sa technologie d'isolement des cannabinoïdes, son infrastructure sous licence et son expertise en réglementation, et tirant parti à son tour de leurs réseaux et capacités de distribution. HEXO Corp, l'une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, exploite des installations en Ontario et au Québec. La Société connaît également une croissance internationale, avec une présence en Grèce pour établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. L'entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

