Une nouvelle enquête mondiale indique que le cancer du poumon est mal perçu par le grand public





LONDRES, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon une enquête omnibus mondiale menée par Ipsos MORI et parrainée par la Lung Ambition Alliance, seule une personne sur cinq (22 %) réfute l'affirmation selon laquelle « en général, la maladie des patients atteints d'un cancer du poumon a été causée par les habitudes de vie et les comportements qu'ils ont adoptés ». . Ces résultats ont été publiés de manière à coïncider avec la fin du mois de la sensibilisation nationale au cancer du poumon. Le cancer du poumon est une maladie encore associée à la stigmatisation. La stigmatisation du cancer du poumon est problématique et peut conduire les fumeurs à se sentir coupables et à retarder une discussion avec leur médecin au sujet d'éventuels symptômes.1

D'autres résultats de cette étude montrent que

la majorité des personnes sondées (59 %) sont confiantes que dans cinq ans, comparée à aujourd'hui, une proportion sensiblement plus élevée de personnes diagnostiquées d'un cancer du poumon sera guérie.

Cependant, il est vrai qu'aujourd'hui, environ seulement une personne sur cinq est encore en vie cinq ans après le diagnostic initial 2 ; malgré des progrès récents sur le rôle positif du dépistage précoce et des nouveaux traitements, il reste encore un long chemin à parcourir avant d'améliorer la survie de manière significative.

Le temps est maintenant venu d'intensifier les efforts dans la lutte contre le cancer du poumon et d'instaurer de nouvelles solutions capables de retarder la progression de la maladie.

Presque neuf personne sur dix (87 %) sont favorables à la mise en place d'un programme national dans leur pays d'origine qui viserait à améliorer la détection du cancer du poumon à un stade précoce. Parmi ces personnes, presque deux sur trois (62 %) ont déclaré être « très favorables » à une telle initiative.

Mais en réalité, globalement, de nombreux pays n'ont pas encore adopté un dépistage du cancer du poumon, en dépit de preuves suggérant que le dépistage du cancer du poumon sauve des vies. 3,4,5 40 % des personnes sont diagnostiquées après que la maladie se soit propagée au-delà des poumons, ce qui réduit le potentiel d'un traitement à visée curative. 6

Le temps est venu de considérer les tests diagnostiques comme une priorité essentielle pour les personnes à risque de développer un cancer du poumon et de favoriser l'adoption de directives pouvant augmenter les taux de dépistages.

Patrick Connor, vice-président et responsable mondial de la franchise, Facteurs des tumeurs et Mécanismes de résistance chez AstraZeneca, a indiqué : « Il est clair que nous avons réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre le cancer du poumon, cependant, nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les résultats de cette terrible maladie. Les résultats de cette enquête suggèrent que les personnes du monde entier s'attendent à ce que l'on fasse une plus grande différence pour ceux qui sont atteints d'un cancer du poumon en nous concentrant sur le dépistage et les diagnostics précoces, le développement continu de traitements innovants et en améliorant la qualité des soins des patients. Il est temps d'agir. »

Jesme Fox, secrétaire de la GLCC, a déclaré : « Il est important de comprendre la perception générale du grand public sur le cancer du poumon. Les résultats de cette enquête sont encourageants, car la majorité des sondés est optimiste quant l'avenir de la survie des patients atteints d'un cancer du poumon, et sur la mise en place d'un dépistage du cancer du poumon. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour réduire la stigmatisation et le climat négatif entourant la maladie. »

Toutes les 18 secondes, une vie est perdue à cause du cancer du poumon.7 Rien qu'en 2018, environ 1,8 million de personnes sont décédées des suites de la maladie.7 Environ 40 % des patients sont diagnostiqués lorsque le cancer s'est déjà propagé au-delà des poumons et que leur pronostic s'est aggravé.6

À propos de la Lung Ambition Alliance

La Lung Ambition Alliance est un partenariat de grande envergure regroupant diverses organisations unies dans leur quête d'éliminer le cancer du poumon en tant que cause de décès. L'Alliance vise à accélérer les progrès et à apporter des changements significatifs aux patients atteints d'un cancer du poumon en amplifiant l'expertise de chaque partenaire et en donnant la priorité à des projets importants susceptibles de faire avancer son objectif. Les partenaires fondateurs, à savoir l'International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, la Global Lung Cancer Coalition (GLCC) et AstraZeneca, étudieront et surmonteront les obstacles au dépistage et au diagnostic précoce, au développement de médicaments innovants et à des soins de qualité, et continueront à avoir une vision ambitieuse de l'avenir concernant le cancer du poumon, laquelle commence par un doublement de la survie à cinq ans d'ici 2025.

Initiatives dans les soins du cancer du poumon (ILC 2)

Initié il y a quelques semaines, le nouveau programme ILC2 a lancé un appel à candidatures aux organismes de patients et de soignants à but non-lucratif dans leurs pays afin qu'ils soumettent des projets visant à potentiellement transformer les soins des patients dans les pays du monde entier. Le délai de soumission est fixé au 31 janvier 2020. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.lungambitionalliance.org .

Les demandes de subventions de l'ILC2 seront révisées et sélectionnées par les quatre partenaires fondateurs de la Lung Ambition Alliance : la Global Lung Cancer Coalition, Guardant Health, l'International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC ou Association internationale pour l'étude du cancer du poumon) et AstraZeneca. Le financement de la subvention de l'ILC2 est fourni par AstraZeneca.

À propos des partenaires fondateurs

L'International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) est la seule organisation mondiale dédiée à l'étude du cancer du poumon et à d'autres affections malignes thoraciques. Elle dispose d'un réseau mondial de plus de 7 500 spécialistes du cancer du poumon dans toutes les disciplines et dans plus de 100 pays.

La Global Lung Cancer Coalition (GLCC) est la voix internationale des patients atteints d'un cancer du poumon. Elle est engagée dans la défense des droits des patients.

Guardant Health est une société de diagnostic innovante dont la vision est de permettre une détection précoce grâce à l'accès à des données moléculaires dans le sang.

AstraZeneca est un groupe biopharmaceutique international guidé par la science, axé sur la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments sur ordonnance.

À propos de l'enquête de la Lung Ambition Alliance menée par IPSOS MORI

Ipsos MORI a interrogé 7 000 adultes âgés de plus de 18 ans dans sept pays (France, Allemagne, Italie, Japon, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis) pour le compte de la Lung Ambition Alliance. Les entretiens ont été réalisés en ligne entre le 22 octobre et le 4 novembre 2019. Les participants au sondage en ligne ont été sélectionnés dans le cadre d'un échantillonnage statistique suivant des ajustements de critères en fonction du sexe, de l'âge, de la catégorie socio-professionnelle, de la zone géographique et du type de ville, sur la base des données de recensement disponibles dans chaque pays pour la population âgée de plus de 18 ans. Les résultats de chaque pays ont été pondérés (méthode de pondération de Rim) pour refléter la proportion de la population des plus de 18 ans, de sorte que l'échantillon puisse garantir la représentativité des données sur chaque marché. Les résultats ont également été pondérés pour s'assurer que chaque pays ait le même poids une fois les données agrégées. Pour obtenir de plus amples informations sur l'enquête, veuillez visiter la page https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/attitudes-and-awareness-lung-cancer-lung-ambition-alliance .

Des progrès rapides pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon.

