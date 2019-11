Axon s'associe avec le service de police régional d'Halton dans le cadre d'une formation par réalité virtuelle; il s'agit de la première agence canadienne à déployer le programme de formation fondée sur l'empathie d'Axon





TORONTO, 27 novembre 2019 /CNW/ - Axon (Nasdaq : AAXN), le chef de file mondial des technologies connectées pour la sécurité publique, de même que sa filiale, Axon Public Safety Canada Inc., annoncent aujourd'hui que le service de police régional d'Halton (HRPS) devient le premier organisme chargé de l'exécution de la loi au Canada à s'associer à Axon dans le cadre du programme de formation par réalité virtuelle (RV) fondée sur l'empathie offert par Axon Academy, un réseau de formations en ligne et en salle destinées au personnel chargé de l'application de la loi. Le HRPS a reçu 20 casques Oculus Go pour entreprendre la formation de ses équipes internes et lancera officiellement son programme lors du premier trimestre de 2020.

Le HRPS met en place le programme de formation par RV fondée sur l'empathie d'Axon en vue d'améliorer la sécurité de la collectivité à la suite d'un nombre croissant d'appels dans la région attribuables aux troubles mentaux. Celui-ci offre aux policiers une expérience de formation immersive où les apprentis peuvent se mettre dans la peau du policier appelé sur les lieux et dans celle de la personne en crise. Grâce à cette initiative, le HRPS a accès aux trois scénarios différents de formation en RV que propose Axon, lesquels visent à développer de l'empathie envers l'autisme, la schizophrénie et le comportement suicidaire. L'organisme pourra aussi accéder aux prochains scénarios de formation à mesure qu'ils seront créés.

« La formation innovante fondée sur l'empathie d'Axon vient compléter notre propre programme de perfectionnement et aidera nos policiers sur le terrain à mieux prendre en charge et désamorcer les échanges pouvant être lourds de conséquences », déclare Roger Wilkie, chef adjoint du service de police régional d'Halton. « Ce partenariat avec Axon permettra en fin de compte de maximiser la sécurité et le bien-être des membres de notre communauté. »

La formation d'acquisition d'empathie d'Axon est actuellement offerte aux organismes d'application de la loi des États-Unis et du Canada. Pour obtenir plus d'information sur le programme ou pour communiquer avec l'équipe, veuillez consulter le https://www.axon.com/training.

À propos d'Axon

Axon est un réseau mondial de dispositifs, d'applications, de formations et de personnes qui aide le personnel affecté à la sécurité publique à être plus intelligent et plus sécuritaire. Ayant pour mission de protéger la vie, nos technologies fournissent à nos clients l'assurance, la concentration et le temps dont ils ont besoin pour assurer la défense de leurs communautés. Nos produits ont une incidence sur chaque aspect de l'expérience quotidienne des agents responsables de la sécurité publique.

Nous travaillons dur pour les personnes qui mettent leur vie en danger afin de protéger la nôtre. Jusqu'à ce jour, plus de 428 600 assises logicielles sont réservées partout dans le monde à l'aide du réseau Axon. Plus de 224 000 vies humaines ont été épargnées grâce au réseau Axon de dispositifs, d'applications, de formations et de personnes. Apprenez-en plus à l'adresse https://ca.axon.com/.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc., Oculus Go est une marque commerciale de Facebook Technologies, LLC, et Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc. Axon, TASER, et le logo Delta sont des marques commerciales d'Axon Enterprise, Inc., dont certaines sont enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.axon.com/legal. Tous droits réservés.

