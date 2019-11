Les véhicules Geely frappent fort au Salon international de l'automobile de Guangzhou





GUANGZHOU, Chine, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Geely, le constructeur automobile chinois, a présenté ses modèles ultramodernes à la 17e édition du Salon international chinois de l'automobile de Guangzhou, qui s'est tenu du 22 novembre au 1er décembre à Guangzhou, au sud de la Chine, attirant tous les regards du public.

L'un des modèles, la Geely ICON, est le deuxième SUV du groupe reposant sur l'architecture modulaire du segment B (BMA). Elle met en lumière le design avant-gardiste de Geely et reprend près de 90 % des caractéristiques du Concept ICON.

L'autre modèle, le Lynk & Co 01HEV, a été dévoilé au salon vendredi dernier. S'agissant d'un SUV hybride haute performance ne coûtant pas plus de 200 000 yuans, il enrichit l'offre pour les utilisateurs au moment de choisir un véhicule hybride et économe en énergie, a déclaré Lin Jie, le vice-président de Geely Auto Group et directeur général de Geely Sales Company.

Ces deux modèles illustrent la confiance de Geely en sa capacité de réussir dans un marché automobile hautement concurrentiel. Les investissements d'avenir de Geely en matière de technologie, entamés il y a de cela des années, ont permis au groupe de lancer de nouveaux produits à un rythme soutenu tout en maintenant les coûts sous contrôle, améliorant ainsi sa compétitivité globale, selon Lin.

Le constructeur automobile a investi environ 21 milliards de yuans en R-D en 2018, soit 6,4 % du chiffre d'affaires total, ses investissements en R-D durant la dernière décennie s'élevant à environ 100 milliards de yuans. Cinq centres de R-D en ingénierie ont également été mis en place à Hangzhou et Ningbo en Chine, ainsi qu'à Göteborg, Coventry et Francfort, a-t-il indiqué.

En outre, Geely oeuvre à passer de la fabrication d'automobiles à la prestation de services de déplacement. Le service d'appel radio Cao Cao a par exemple été lancé pour commercialiser des solutions de mobilité respectueuses de l'environnement. À l'heure actuelle, plus de 40 000 voitures électriques Cao Cao circulent dans plus de 30 villes de Chine.

Geely est devenu un groupe international actif dans la production et la vente d'automobiles et de pièces détachées, mais aussi dans diverses activités comme les services de voyage, l'innovation technologique, les services financiers, l'éducation et le sport, a conclu M. Lin.

