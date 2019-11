Avis aux médias - 32e Congrès de la FTQ - Manifestation devant l'assemblée nationale





QUÉBEC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les militants et militantes participants au 32e congrès de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec vont manifester ce midi devant l'Assemblée nationale du Québec à la mémoire de tous les travailleurs et travailleuses qui ont perdu la vie à cause de leur travail et pour réclamer une réforme de la Loi sur la santé et sécurité du travail.

Plus tôt dans l'avant-midi, les congressistes vont débattre d'une déclaration de politique sur la santé et la sécurité du travail. Adopté il y a 40 ans, la Loi du Québec sur la santé et sécurité du travail était la plus progressiste en Amérique du Nord, maintenant nous sommes les derniers de classes. L'an dernier plus de 100 000 personnes ont subi une lésion professionnelle au Québec comparativement à 35 510 accidentés de la route, pourtant personne ne remet en question la pertinence d'appliquer la loi à tous. Pour la FTQ il est grand temps qu'il en soit de même pour la Loi sur la santé et sécurité au travail et que les mécanismes de prévention s'appliquent à tous les travailleurs et travailleuses.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : débat sur la déclaration de politique sur la santé et sécurité du travail et manifestation des congressistes de la FTQ



Date : Mercredi 27 novembre 2019



Heure : Débat (vers 10h30), manifestation (midi)



Où : Centre des congrès et devant l'Assemblée nationale du Québec



Qui : Le président de la FTQ ainsi que le secrétaire général, Daniel Boyer et Serge Cadieux prendront la parole

Vous pouvez consulter les documents relatifs au congrès sur le site : https://ftq.qc.ca/congres-2019/

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

