Centre d'exportation russe : les sociétés russes s'ouvrent aux marchés internationaux au salon MEDICA





MOSCOU et DÜSSELDORF, Allemagne, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- MEDICA 2019, le plus grand salon mondial du secteur médical, a ouvert ses portes le 18 novembre à Düsseldorf (Allemagne). Plus de 5 500 exposants du monde entier ont présenté leurs créations, leurs produits et leurs innovations dans les domaines de l'équipement médical et de laboratoire, du diagnostic, de la physiothérapie, des centres de rééducation, de l'orthopédie, des dispositifs médicaux, des biens ménagers et bien plus encore.

Ce n'est pas la première fois que le Centre d'exportation russe fait venir dans ce salon des sociétés orientées vers l'export, organisant des stands collectifs et individuels. Cette année, vingt sociétés russes ont participé à MEDICA 2019 grâce à son soutien.

DIACLON JSC est une société russe de produits médicaux fabriquant des dispositifs médicaux gynécologiques stériles et des gants jetables. L'entreprise exporte ses produits depuis 2004 ;

ELAMED Company est l'un des principaux fabricants d'équipements médicaux et de produits innovants ;

FOTEK OOO est un fabricant d'équipements et d'instruments électrochirurgicaux et chirurgicaux à ultrasons ;

Monitor Ltd a été fondé avec le groupe d'excellents professionnels du secteur russe de la défense, fort d'une grande expérience dans la mise au point de dispositifs techniques pour la médecine aviaire et spatiale ;

NYUFARM OOO est un fabricant et fournisseur russe spécialisé dans les pansements médicaux modernes de qualité depuis 2004 ;

PHYSIOTECHNICA est l'un des principaux fabricants russes d'équipement médico-balnéologique et médical pour les centres de santé, de rééducation, les hôpitaux et les cliniques privées ;

AIDFLEX fournit des solutions intégrales pour le traitement et la rééducation adéquats du corps humain ;

RITM OKB ZAO met au point des systèmes et des dispositifs médicaux pour le diagnostic et le traitement, ainsi que des systèmes et des dispositifs pour évaluer l'état psychophysiologique du patient ;

TestGene LLC met au point l'approche des essais de génétique moléculaire pour lutter contre les maladies grâce à un diagnostic précoce ;

TDL Textile LLC est le premier fabricant et exportateur de gaze médicale en Russie ;

TRONITEK LLC est le principal concepteur et fabricant de dispositifs électroniques depuis plus de 15 ans ;

10 MED est un fabricant, fournisseur et distributeur russe de dispositifs médicaux et de produits de santé ;

Medical Biological Union est l'un des principaux fabricants de tests de diagnostic in vitro en Russie ;

en Russie ; Xema Co., Ltd dispose de produits comprenant plusieurs gammes ? anticorps, antigènes, kits de test ELISA & LF, vendus dans le monde entier ;

BIOSS est l'un des principaux fabricants russes d'équipements médicaux ;

MITSAR est un fabricant d'équipements médicaux pour le diagnostic fonctionnel et la neurophysiologie ;

Neurosoft est un fabricant d'équipements médicaux pour la neurophysiologie et l'électrodiagnostic ;

Meditek Ltd propose un large éventail d'équipements pour la cardiologie et le diagnostic fonctionnel ;

BPLab est le principal fabricant russe de dispositifs de contrôle de la tension artérielle 24 h/24, évaluant la rigidité artérielle et la tension artérielle centrale ; et

Le groupe de sociétés « AMICO » est l'un des principaux concepteurs et fabricants russes d'équipements médicaux pour le diagnostic par rayons X.

Le premier jour du salon, la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en République fédérale d'Allemagne s'est rendue dans les stands des sociétés russes.

Andrei Olegovich Sobolev, le représentant commercial de la Fédération de Russie en Allemagne, a relevé que les stands du Centre d'exportation russe brillent dans le panorama du plus grand salon mondial des dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques.

Les produits exposés par les fabricants russes dans cette grande manifestation ont attiré l'attention des participants et des visiteurs allemands et étrangers.

Durant le salon, plus de 500 réunions commerciales ont été organisées avec des partenaires potentiels. Andrei Sobolev a souligné : « Aujourd'hui, le secteur médical russe s'ouvre à de nouveaux marchés étrangers grâce à l'appui du Ministère de l'industrie et du commerce, du Centre d'exportation russe et de la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en République fédérale d'Allemagne à Düsseldorf.

