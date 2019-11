Fortis annonce la nomination d'un chef des opérations





ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE: TSX) a annoncé aujourd'hui la nomination de David Hutchens au poste de chef des opérations de Fortis, à effet le 1er janvier 2020.



Dans ce tout nouveau poste, M. Hutchens verra son champ de responsabilités s'élargir pour couvrir la supervision opérationnelle des dix installations de la Société au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes. L'annonce d'aujourd'hui survient au moment où Fortis met en oeuvre son plus grand programme d'immobilisations à ce jour afin de consolider ses réseaux et d'offrir une énergie propre.

M. Hutchens s'attaquera à diverses priorités ? sécurité, excellence opérationnelle, service à la clientèle, développement durable, inclusion ? pour faire en sorte que Fortis devance les tendances de l'industrie et les attentes de la clientèle. Il continuera en outre à agir comme chef de la direction de UNS Energy Corporation (« UNS Energy ») en Arizona, lui qui a auparavant occupé le poste de vice-président directeur, Opérations des services publics de l'Ouest pour Fortis.

« Par sa connaissance de l'industrie et sa vaste expérience en exploitation, en ingénierie et en réglementation dans les secteurs du gaz comme de l'électricité, David contribuera à l'avancement de nos dossiers prioritaires, se réjouit Barry Perry. Nous le félicitons pour sa nomination, et comptons profiter incessamment de ses compétences dans son rôle élargi d'encadrement. »

Biographie de David G. Hutchens

David Hutchens a été nommé vice-président directeur, Opérations des services publics de l'Ouest pour Fortis en janvier 2018, tout en continuant d'occuper le poste de président et chef de la direction de UNS Energy et de superviser les activités de FortisBC et FortisAlberta. Travaillant pour UNS Energy depuis 24 ans, il a gravi les échelons des postes de direction, supervisant la commercialisation et le commerce de gros de l'énergie, l'efficacité énergétique et la planification des ressources. En mai 2014, il devenait président et chef de la direction de UNS Energy. Ancien officier de sous-marin nucléaire de la US Navy, il détient un baccalauréat en génie aérospatial et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de l'Arizona. M. Hutchens siège au conseil d'administration de UNS Energy depuis décembre 2013, à celui de FortisBC depuis janvier 2015 et à celui de FortisAlberta depuis juillet 2016. Il compte également parmi les administrateurs de l'Edison Electric Institute, du Western Energy Institute et de plusieurs autres organismes de bienfaisance et organisations civiques.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un revenu de 8,4 milliards de dollars canadiens en 2018 et d'un actif d'environ 53 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2019. Ses 8 800 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, visitez le www.fortisinc.com , le www.sedar.com , ou le www.sec.gov .



Renseignements

Demandes des investisseurs

Stephanie Amaimo

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Fortis Inc.

248 946?3572

samaimo@fortisinc.com



Demandes des médias

Karen McCarthy

Vice-présidente, Communications et affaires corporatives

Fortis. Inc.

709 737-5323

media@fortisinc.com





