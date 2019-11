Enfin une meilleure option pour les personnes de moins de 65 ans vivant en CHSLD!





MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) interpelle la ministre Blais concernant la création de maisons des aînés et de maisons alternatives pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles de moins de 65 ans vivant en centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Selon notre compréhension, la vision est porteuse d'une amélioration des droits. En effet, les personnes hébergées qui auront des profils similaires seront regroupées au plus par 12 personnes dans un pavillon ou une unité de vie. Ce que plusieurs milieux de vie ont développé avec le temps sera étendu à l'ensemble des unités :

Possibilité de poursuivre les activités habituellement réalisées, comme participer à la préparation des repas ;

Implication accrue des proches et de la communauté, pour des activités récréatives par exemple ;

Développement et maintien des capacités, notamment avec l'ajout de professionnels comme des ergothérapeutes ;

Adaptation du milieu aux besoins des résidentes et résidents, par exemple des téléphones adaptés avec des chiffres gros caractères ;

Souplesse dans les règles, plus besoin de forcément manger entre 17h00 et 18h00.

Tout semble beau. Une fois de plus, il ne manque que du temps et probablement de l'argent pour que cela se concrétise. Pourtant, la ministre Blais rappelait encore récemment aux gestionnaires de CHSLD que la politique adoptée en 2003 sur la qualité de vie en CHSLD n'est pas appliquée. Avec la rareté de la main-d'oeuvre dans plusieurs corps professionnels, avec des établissements qui n'appliquent pas les politiques, la COPHAN se permet le doute, non sur la pureté de l'intention, juste sur son réalisme.

La Ministre compte-t-elle renforcer les visites de qualité des CHSLD ? Suggère-t-elle l'ajout de points à vérifier à ces visites et la mise en place de sanction contre les gestionnaires récalcitrants ? Y aura-t-il des budgets exceptionnels quand lesdits gestionnaires ont réellement besoin de soutien et qu'ils font des miracles avec bien peu ? Toutes ses questions demeurent sans réponse pour l'instant, espérons que la politique sur l'hébergement et les soins de longue durée en cours d'élaboration au Ministère viendra répondre à certaines d'entre elles.

La COPHAN a pour mission d'assurer la participation sociale pleine et entière des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leur famille. Elle regroupe plus de 50 organismes et regroupements nationaux, régionaux et locaux de personnes ayant tout type de limitations fonctionnelles.

