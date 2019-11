Le Japon et Singapour délivrent des brevets CRISPR à Merck





? Merck détient désormais 22 brevets portant sur les séquences CRISPR (en français, courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées) dans neuf régions du monde

? Les brevets couvrent la technologie d'édition CRISPR du génome Cas9 Nickase jumelée pour faire progresser la thérapie et la recherche géniques

DARMSTADT, Allemagne, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Merck, une société scientifique et technologique leader, a annoncé aujourd'hui que l'Office des brevets du Japon et l'Office de la propriété intellectuelle de Singapour ont respectivement validé la demande de brevet de la société pour l'utilisation de nickases CRISPR jumelées, élevant ainsi le nombre de brevets de Merck dans le monde à 22.

« Les nickases jumelées représentent une étape importante pour l'amélioration de la spécificité moyennant une approche extrêmement flexible et efficace permettant de réduire les effets indésirables de l'édition génique », a déclaré le membre du conseil d'administration de Merck et PDG de Life Science, Udit Batra. « La technologie de Merck améliore la capacité des CRISPR à réparer les gènes malades sans affecter les gènes sains, améliorant ainsi la précision des traitements potentiels de thérapie génique », ajoute-t-il.

Ces brevets couvrent une stratégie CRISPR fondamentale dans laquelle deux nickases CRISPR visent une cible génique commune et fonctionnent ensemble en coupant ou en divisant des chaines opposées d'une séquence chromosomique pour provoquer une rupture à double chaine. Ce processus peut éventuellement inclure une séquence exogène ou donneuse à introduire de la même manière que la technologie d'intégration CRISPR brevetée de Merck. L'exigence de deux événements de liaison CRISPR réduit considérablement les risques de coupure hors cible à d'autres niveaux du génome.

Merck détient des brevets portant sur les CRISPR non seulement au Japon et à Singapour, mais également dans les régions suivantes : l'Australie, le Canada, la Chine, l'Europe, Israël, la Corée du Sud et les États-Unis. La société a obtenu son premier brevet fondamental en Australie couvrant l'intégration CRISPR en 2017, ainsi que son premier brevet américain CRISPR pour proxy-CRISPR en 2019.

Merck est à la pointe de l'innovation dans ce domaine depuis 15 ans et possède une expérience allant de la découverte à la fabrication. En tant qu'utilisateur et fournisseur de la technologie d'édition génomique, Merck soutient la recherche sur l'édition génomique en respectant scrupuleusement les normes éthiques et légales. La société a mis en place un comité externe indépendant, le Comité consultatif sur la bioéthique, et ce dans le but de fournir des conseils pour les activités de recherche développées par ses entreprises, y compris la recherche sur l'édition génomique ou de son utilisation. Merck a également défini une position opérationnelle claire qui tient compte des questions scientifiques et sociétales pour éclairer les approches thérapeutiques prometteuses destinées à la recherche et aux applications.

À propos de Merck

Merck est une société scientifique et technologique leader, spécialisée dans les soins de santé, les sciences de la vie et les matériaux de performance. Environ 52?000 employés travaillent au quotidien pour améliorer la vie de millions de personnes en créant des modes de vie plus joyeux et durables. Grâce aux technologies de pointe d'édition de gènes, en passant par la découverte de méthodes uniques de traitement des maladies les plus complexes et l'intégration de l'intelligence aux dispositifs, Merck est omniprésente. En 2018, Merck a généré un chiffre d'affaires de 14,8 milliards d'euros dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'entrepreneuriat responsable sont des facteurs essentiels des progrès technologiques et scientifiques de Merck. En effet, c'est ce qui a permis à Merck de prospérer depuis sa création en 1668. La famille fondatrice demeure à ce jour le propriétaire majoritaire de la société cotée en bourse. La société détient les droits mondiaux sur le nom et la marque « Merck ». Les seules exceptions concernent les États-Unis et le Canada, où les secteurs d'activité opèrent sous les noms de EMD Serono pour les soins de santé, MilliporeSigma pour les sciences de la vie et EMD Performance Materials.

