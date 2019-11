Première étude sur le secteur de la photonique au Québec - Un secteur incontournable pour l'économie québécoise





QUÉBEC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Optonique, le pôle d'excellence en optique-photonique du Québec, dévoile un premier portrait de l'industrie de la photonique, secteur de l'économie peu connu au Québec, mais pourtant reconnu pour son expertise sur la scène internationale. Optonique souhaitait ainsi sonder ses membres afin de faire mieux connaître le secteur, ses forces et ses défis, pour ensuite lui permettre de poursuivre son expansion.

L'étude nous apprend ainsi que le secteur de la photonique québécois contribue au PIB canadien à une hauteur de 3 milliards de dollars annuellement, ce qui n'équivaut à rien de moins que l'industrie pharmaceutique au Québec. Regroupant plus de 220 entreprises et 22 000 emplois, l'industrie de la photonique est un contributeur significatif à l'économie québécoise. Par son caractère transversal et habilitant, la photonique contribue à accroître la compétitivité d'une multitude de secteurs et donc à leurs retombées économiques au Québec.

« Ce premier portrait confirme que le secteur se porte très bien. Nous avons été surpris de constater à quel point la croissance des entreprises est importante : celle-ci est en effet de 6 % par année en moyenne dans le secteur, on monte à 28 % pour les petites entreprises ! L'optique-photonique québécois est en excellente position sur l'échiquier mondial. » mentionne Marie-Christine Ferland, directrice générale d'Optonique.

Les entreprises en photonique au Québec sont en effet largement portées vers l'international, et ce même au niveau des très petites entreprises (moins de 10 employés) qui exportent déjà plus de la moitié de la valeur de leur production.

« L'exportation est une large part des activités de notre entreprise. L'expertise que nous offrons et la valeur de notre solution de productivité et d'automatisation du processus de caractérisation sont appréciées à l'international ; les entreprises choisissent d'investir chez nous pour implanter des forces de vente. » indique Raphaël Dubé-Demers, co-fondateur d'Ehva.

« Le leadership technologique - particulièrement en photonique - est essentiel à la création de valeur. En misant sur l'excellence, EXFO a su se hisser au premier rang mondial en instrumentation de test pour fibres optiques et a ainsi contribué à la mise en place des infrastructures névralgiques de télécommunications et d'internet à travers le monde, tout en générant plus de 5 milliards en exportations et 1,5 milliard en masse salariale au Québec depuis son modeste démarrage dans mon appartement. Nous sommes fiers de cette contribution exceptionnelle et d'avoir contribué à tracer la voie pour nombre d'entrepreneurs. » souligne Germain Lamonde, fondateur et président exécutif d'EXFO.

« La photonique représente un secteur d'avenir pour le Québec, à plus fortes raisons lorsqu'on le combine aux technologies numériques comme l'IA. Nos PMEs ont besoin d'être accompagnées dans ce parcours et appuyées par un écosystème fort », mentionne Alain Chandonnet, président-directeur général de INO.

L'industrie n'est toutefois pas que tournée sur l'international. Le Québec est reconnu pour son expertise et s'avère hautement attractif pour des entreprises d'un peu partout dans le monde lesquelles constituent désormais le quart de l'ensemble des organisations du secteur.

Les défis du secteur

Une ombre se dessine cependant au tableau. Le manque de main-d'oeuvre et de financement freine en effet la croissance de nombreuses entreprises en optique-photonique.

Le manque de ressources en raison de l'insuffisance du bassin de travailleurs et l'inadéquation entre la formation et les compétences nécessaires touchent particulièrement les PME. Les enjeux de financements s'ajoutent aux difficultés de recrutement et viennent compromettre la croissance, mais aussi le maintien de l'intensité d'innovation enregistrée au cours des dernières années.

L'optique-photonique est ainsi un domaine - comme plusieurs - qui a des défis d'avenir. L'écosystème et l'expertise québécois en place permettent cependant à Optonique d'être confiant que le secteur pourra continuer de prospérer dans les prochaines années, continuant à être une véritable référence mondiale en la matière.

À propos d'Optonique

Le pôle d'excellence en optique-photonique, nommée Optonique, a été officiellement annoncé le 5 septembre 2017 par les représentants gouvernementaux. Il est reconnu par le gouvernement provincial au sein du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) dans le cadre de la démarche ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement). Il est également soutenu par les paliers gouvernementaux fédéral et municipal via le partenariat de l'agence de Développement économique Canada (DEC) et de la Ville de Québec.

Le pôle d'excellence en optique-photonique a pour mission de dynamiser et de représenter l'écosystème optique-photonique du Québec; d'accroître sa capacité de réalisation de projets structurants et à valeurs ajoutées; de favoriser son potentiel d'innovation, de créativité et de compétitivité.

Optonique

SOURCE OPTONIQUE

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 08:01 et diffusé par :