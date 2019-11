L'athlète Cindy Ouellet se joint à l'équipe des ambassadeurs et ambassadrices de l'esprit sportif





QUÉBEC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de l'athlète Cindy Ouellet dans l'équipe des ambassadeurs et ambassadrices de l'esprit sportif.

Nommée athlète féminine de l'année à trois reprises dans la discipline de basketball en fauteuil roulant, Cindy Ouellet a été médaillée d'or aux Jeux paralympiques de 2008, 2012, 2016 et 2018. Elle a également raflé des médailles d'argent aux Jeux parapanaméricains de 2007, 2011 et 2015. Mme Ouellet a aussi participé aux Jeux paralympiques d'hiver en ski paranordique.

Rappelons que les ambassadeurs et ambassadrices ont pour mission de promouvoir la pratique saine et agréable des loisirs et des sports auprès des jeunes, des parents et des intervenants du milieu sportif en vue de favoriser la transmission des valeurs positives du sport et de faire connaître les outils et les ressources disponibles pour assurer un environnement sécuritaire et respectueux.

La popularité de ce programme, lancé en 2017 dans le cadre du Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation, est sans équivoque. Plus de 400 interventions réalisées dans l'ensemble des régions du Québec ont touché près de 57 000 participants. L'ajout d'ambassadeurs est devenu une nécessité.

Citation :

« Je suis très heureuse de l'arrivée de Mme Cindy Ouellet au sein de la belle équipe des ambassadeurs et ambassadrices de l'esprit sportif. Cette athlète est une fière représentante du sport paralympique, de même qu'une battante. Malgré plusieurs problèmes de santé, cette femme a toujours fait preuve d'une persévérance et d'une ténacité incroyables, ce qui lui a permis de continuer à pratiquer les sports qu'elle aime. Je tiens à la remercier du fond du coeur de son implication auprès des jeunes et je suis persuadée qu'elle fera une ambassadrice hors pair. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Lien connexe :

Ambassadeurs et ambassadrices de l'esprit sportif : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/securite-integrite-et-ethique/integrite-et-ethique/ambassadeurs/

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 08:00 et diffusé par :