WuXi Vaccines va construire une usine de fabrication de 240 millions de dollars en Irlande





DUNDALK, Irlande, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (« WuXi Bio ») (2269.HK), une société leader mondiale proposant une plateforme technologique des produits biologiques en libre accès qui offre des solutions de bout en bout pour la découverte, le développement et la fabrication de produits biologiques, a annoncé que sa filiale WuXi Vaccines, engagée dans une activité d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO de l'anglais Contract Development and Manufacturing Organization), va investir 240 millions de dollars et construire une nouvelle installation de fabrication de vaccins en Irlande. Cet investissement fait suite à la lettre d'intention (LOI pour letter of intent) de 20 ans signés par WuXi Vaccines plus tôt cette année.

En vertu de la LOI, cette nouvelle installation spécialement dédiée à la fabrication de vaccins, y compris la fabrication de la substance médicamenteuse (MFG15), la fabrication de la substance médicamenteuse (DP5) ainsi que des laboratoires de contrôle qualité (QC), fournira des produits de type vaccin d'une très grande entreprise pharmaceutique mondiale pour le marché international. La nouvelle installation de fabrication de vaccins, sous réserve de l'approbation du projet, sera située sur le campus de WuXi Biologics adjacent au site de fabrication de substances médicamenteuses « l'usine du futur » qui est prévue pour démarrer la fabrication commerciale en 2021.

Heather Humphreys, T.D., le ministre des Affaires, de l'Entreprise et de l'Innovation en Irlande, a déclaré : « Je suis très heureuse d'annoncer la création de 200 emplois hautement spécialisés chez WuXi Vaccines, qui s'ajoutent aux 400 postes annoncés l'année dernière par WuXi Biologics à Dundalk. L'annonce d'aujourd'hui démontre, une fois de plus, que la région frontalière est un endroit très attrayant où investir. »

Eileen Sharpe, directrice de division sur les marchés de croissance pour l'Europe et les activités en émergence à l'Industrial Development Authority (IDA) d'Irlande, a commenté : « Un deuxième investissement majeur de WuXi Biologics sur son site de Dundalk représente une très bonne nouvelle. En tant que première installation de fabrication de vaccins sous contrat en Irlande, ce second projet permettra de renforcer considérablement notre écosystème des sciences de la vie et de développer les fortes capacités de production de l'Irlande. »

Le Dr Chris Chen, PDG de WuXi Biologics et président de WuXi Vaccines, a déclaré : « Nous sommes heureux de consacrer notre première usine de fabrication de vaccins en Irlande afin de donner des moyens à une large entreprise pharmaceutique mondiale dans le domaine des vaccins. En raison de la complexité des processus, des essais d'analyse approfondie et des normes réglementaires rigoureuses, les vaccins sont difficiles à fabriquer et les processus, ainsi que le contrôle de la qualité sont extrêmement importants pour la qualité du produit. Ce nouveau projet visant à fabriquer un vaccin exclusivement pour une grande entreprise pharmaceutique mondiale afin d'approvisionner le marché mondial, est parmi les premiers du genre dans l'industrie et représente un témoignage supplémentaire de la force technique, de la grande qualité et de l'expertise commerciale de fabrication que WuXi Biologics apportera à Dundalk. WuXi Biologics, conjointement à WuXi Vaccines, continue de fournir à nos partenaires mondiaux un réseau de la chaîne d'approvisionnement solide et de grande qualité pour produire des produits biologiques de haute qualité au profit des patients dans le monde entier. »

À propos de WuXi Vaccines

WuXi Vaccines, une coentreprise de WuXi Biologics (code d'action : 2269.HK) et Hile Bio-technology (code d'action : 603718.SH), s'occupe principalement d'une activité d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO de l'anglais Contract Development and Manufacturing Organization) pour vaccins humains (p. ex. vaccins contre le cancer) et de fournir une plateforme de solution et de service de bout-en-bout intégrée couvrant la découverte, le développement et la fabrication de vaccins du concept à la fabrication commerciale.

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (code d'action : 2269.HK), une société cotée à Hong Kong, est une plateforme technologique mondiale de premier plan de produits biologiques en accès libre offrant des solutions de bout en bout pour habiliter les organisations à découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques du concept à la fabrication commerciale. L'histoire et les accomplissements de notre société témoignent de notre engagement à fournir un service qui soit réellement à guichet unique offrant une forte proposition de valeur pour nos clients internationaux. Au 30 juin 2019, on comptait un total de 224 projets intégrés, y compris 106 projets en phase de développement préclinique, 102 projets en phase de développement clinique précoce (phases I et II), 15 projets en phase de développement avancée (phase III) et un projet en phase de fabrication commerciale. Avec une capacité totale estimée pour la production biopharmaceutique prévue pour la Chine, l'Irlande, Singapour et les États-Unis de plus de 280 000 litres d'ici 2022, nous fournirons à nos partenaires de la biofabrication un réseau d'approvisionnement mondial solide et de qualité supérieure. Pour plus d'informations sur WuXi Biologics, rendez-vous sur www.wuxibiologics.com.

