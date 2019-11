Invitation aux médias - Annonce importante concernant l'hébergement et les soins de longue durée





MONTRÉAL, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, fera une annonce importante concernant l'hébergement et les soins de longue durée.

DATE : Le mardi 26 novembre 2019



HEURE : 9 h 30



LIEU : Salle Saint-Louis

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

3535, rue Saint-Denis

Montréal (Québec) H2X 3P1

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 25 novembre 2019 à 16:15 et diffusé par :