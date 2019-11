Placements iA Clarington annonce les distributions pour le mois de novembre 2019 pour la série FNB active et un changement au statut du Fonds IA Clarington d'opportunités en actions américaines dans le cadre des régimes enregistrés





TORONTO, le 25 nov. 2019 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui les distributions pour le mois de novembre 2019 pour sa série FNB active et un changement au statut du Fonds IA Clarington d'opportunités en actions américaines en ce qui a trait aux régimes enregistrés.

Distributions pour la série FNB active

Les porteurs de parts inscrits au 2 décembre 2019 recevront des distributions en espèces payables le 10 décembre 2019. Les distributions par part sont indiquées ci-dessous :

Série FNB active Symbole Distribution par part CUSIP Fonds IA Clarington d'obligations de base plus ICPB 0,01862 $ 44931X109 Fonds IA Clarington de revenu à taux variable IFRF 0,01406 $ 44932R101 Fonds IA Clarington d'obligations des marchés émergents IEMB 0,00189 $ 44932C104 Fonds IA Clarington de répartition mondiale IGAF 0,01071 $ 45075G109 Fonds IA Clarington d'obligations mondiales IGLB 0,03455 $ 44932A108 Fonds IA Clarington stratégique de revenu ISIF 0,03371 $ 44933N109

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la série FNB active IA Clarington, veuillez visiter iaclarington.com/FNB.

Changement de statut du Fonds IA Clarington d'opportunités en actions américaines en ce qui a trait aux régimes enregistrés

À compter du 31 décembre 2019, le Fonds IA Clarington d'opportunités en actions américaines (le « Fonds ») ne sera plus considéré comme un placement admissible dans le cadre des régimes enregistrés, y compris, mais sans s'y limiter, les REER, FERR, REEE, REEI et CELI. Dans le but d'éviter des conséquences fiscales défavorables, les épargnants qui détiennent des parts du Fonds dans un compte enregistré doivent sortir le Fonds avant le 31 décembre 2019. Aucun nouvel achat de parts du Fonds ne sont traités pour les comptes enregistrés.

Les parts du Fonds peuvent encore être détenues dans des comptes non enregistrés. Veuillez noter que le Fonds peut être moins efficient d'un point de vue fiscal pour les détenteurs de comptes non enregistrés après le 31 décembre 2019.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller financier.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale à part entière de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 octobre 2019, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 15 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris des placements dans des séries négociées en Bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Le paiement de distributions et la ventilation de distributions ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou avec son taux de rendement. Les distributions payées découlant de gains en capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où elles sont payées.

