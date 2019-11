Infrastructures aéroportuaires régionales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 297 000 $ pour l'aéroport de Sherbrooke





SHERBROOKE, QC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Mégantic, M. François Jacques, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, confirme aujourd'hui que le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 297?725 $ à la Ville de Sherbrooke pour des travaux de réfection à l'aéroport et pour l'acquisition d'équipements.

Cette aide financière permettra l'amélioration du drainage aux abords de la piste, l'amélioration de l'éclairage du tablier, l'ajustement des puisards de piste, la construction d'un nouveau système de traitement des eaux usées ainsi que l'acquisition d'un camion-citerne et d'un remorqueur d'avion télécommandé.

Citations

« Je suis très heureux de faire cette annonce puisqu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour ma circonscription. L'aéroport de Sherbrooke est grandement utilisé pour l'aviation d'affaires et la formation des pilotes. L'amélioration de ses infrastructures profitera donc à plusieurs acteurs locaux qui contribuent au développement économique de l'Estrie. »

François Jacques, député de Mégantic

« Le maintien et le développement des infrastructures de nos aéroports en région sont essentiels pour le transport aérien au Québec. Les investissements qui sont faits à l'aéroport de Sherbrooke contribueront au dynamisme de l'économie régionale, en plus de rendre les installations plus efficaces et plus sécuritaires. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront à l'aéroport de Sherbrooke de faire un pas de plus dans la bonne direction, c'est-à-dire celle qui mènera à fournir un service plus large et plus sécuritaire à la population régionale. »

Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Faits saillants

Le coût total des projets est évalué à 747?000 $.

L'aide financière accordée couvre l'ensemble des trois volets du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR).

Le PAQIAR est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2022. Il a pour objectifs de :

maintenir en bon état le réseau aéroportuaire et d'assurer sa pérennité;



contribuer au développement du réseau aéroportuaire;



contribuer à l'offre de services aériens et à la mobilité des personnes par l'entremise d'infrastructures adéquates.

Liens connexes

Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 25 novembre 2019 à 14:00 et diffusé par :