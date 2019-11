Avis aux médias - 32ieme congrès de la FTQ - Relativité salariale; Manifestation des travailleuses et travailleurs du secteur public devant le Conseil du trésor





QUÉBEC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et travailleurs du secteur public dénoncent l'intransigeance du gouvernement dans le dossier de la relativité salariale et de la non-reconnaissance des années d'expérience de celles et ceux qui oeuvrent au bien-être de la population. Les travailleuses et travailleurs du secteur public de la FTQ profitent du 32ieme congrès qui s'ouvre aujourd'hui au Centre des congrès de Québec pour exhorter le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, à prendre acte de leurs revendications et d'agir rapidement.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Manifestation au Conseil du trésor



Date : lundi le 25 novembre



Heure : midi



Où : Conseil du trésor, 875, Grande-Allée Est, Québec (Québec)



Qui : Les membres de la FTQ provenant du secteur public

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

Les travailleuses e travailleurs du secteur public de la FTQ sont représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat québécois des employées et employés de service section locale 298 (SQEES 298), le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB), et l'Union des employés et employées de service (UES 800).

