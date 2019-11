Theratechnologies entame la commercialisation du nouveau EGRIFTA SV?? aux États-Unis





MONTRÉAL, 25 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une société biopharmaceutique commerciale, est heureuse d'annoncer que EGRIFTA SVMC (2mg/fiole) est maintenant commercialement disponible aux États-Unis.



Notre équipe de vente a commencé aujourd'hui à faire la présentation du produit aux médecins. Alors que l'approvisionnement du réseau de distribution est en voie d'être complété, les personnes vivant avec le VIH et la lipodystrophie auront accès à une nouvelle formulation de la tésamoréline pour la réduction du « ventre dur » (gras abdominal dur excessif) au cours des prochains jours. La lipodystrophie est une condition métabolique sévère qui est associée au développement de la résistance à l'insuline, au diabète, au gras hépatique et à des niveaux élevés de triglycérides.

EGRIFTA SVMC est un analogue du facteur de libération de l'hormone de croissance. EGRIFTA SVMC est administré une fois par jour par injection sous-cutanée en petit volume et se présente dans une fiole unique se conservant à température ambiante.

« Compte tenu des multiples améliorations apportées comparativement à la version originale de la tésamoréline, EGRIFTA SVMC devrait aider à soutenir la croissance de la tésamoréline au cours des prochaines années. Nous sommes engagés à gérer le cycle de vie de nos produits de manière à aider les personnes vivant avec le VIH », a déclaré Luc Tanguay, président et chef de la direction, Theratechnologies inc.

À propos d'EGRIFTA SVMC (tésamoréline pour injection)

EGRIFTA SVMC n'est présentement approuvé qu'aux États-Unis et est homologué pour la réduction du gras abdominal excessif chez les patients adultes infectés par le VIH et atteints de lipodystrophie.

Ne pas utiliser EGRIFTA SVMC:

Chez un patient(e) qui a une tumeur de l'hypophyse, a eu une opération touchant l'hypophyse, a d'autres enjeux liés à l'hypophyse ou des traitements de radiothérapie à la tête;

Chez un patient(e) qui a le cancer;

Chez un patient(e) qui est allergique à la tésamoréline ou à un des ingrédients d'EGRIFTA SV MC ;

; Chez une patiente qui est enceinte ou le devient.

Les effets indésirables les plus fréquents d'EGRIFTA SVMC incluent des réactions au site d'injection, de l'arthralgie, des douleurs aux extrémités des membres, de la myalgie et de l'oedème périphérique.

Veuillez consulter www.egriftasv.com pour la monographie complète, des informations pour le patient et des instructions quant à l'utilisation de ce produit.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) est une société biopharmaceutique commerciale offrant des thérapies spécialisées répondant à des besoins médicaux pour des personnes atteintes de conditions médicales orphelines, y compris les personnes infectées par le VIH. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l'information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations quant à la disponibilité d'EGRIFTA SVMC, la croissance des produits contenant de la tésamoréline et l'amélioration continue de nos produits.

Les énoncés prospectifs sont basés sur certaines hypothèses lesquelles sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et sont susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces hypothèses incluent, sans toutefois s'y limiter, que nous aurons un approvisionnement ininterrompu d'EGRIFTA SVMC, que le marché adoptera EGRIFTA SVMC, que l'adhérence des patients à EGRIFTA SVMC fera des progrès et que notre vision quant à l'amélioration de nos produits ne changera pas.

Les risques et incertitudes incluent, entre autres, qu'EGRIFTA SVMC ne sera pas adopté par le marché (payeurs, médecins et/ou patients), que l'efficacité et l'innocuité à long terme d'EGRIFTA SVMC change avec le temps et que l'amélioration de nos produits ne puisse être possible en raison des limites de la science, des coûts et des obligations réglementaires requises pour une approbation.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 20 février 2019 pour connaître les autres risques et incertitudes liés à nos activités. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.





