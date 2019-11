Grand lancement du concours « Global Design Competition of Intelligent Life » de Jinghai (Tianjin) en Chine





Le 18 novembre, la conférence de presse du « Global Design Competition of Intelligent Life » (Concours mondial de conception de la vie connectée) s'est tenue à Beijing au China National Convention Center, ce qui signifie que le concours accepte officiellement les projets du monde entier. Le concours est organisé par le gouvernement populaire de Jinghai, district de Tianjin, République populaire de Chine, l'Industrial Culture Development Center du MIIT chinois, le Tianjin Municipal Committee Cyberspace Office et le Tianjin Municipal Bureau of Industry and Information Technology.

Sous le thème « 5G Intelligence Drawing Smart Life » (L'intelligence 5G au profit d'une vie connectée), le concours « Global Design Competition of Intelligent Life » de Jinghai, Tianjin (Chine), veut présenter l'appartement familial du parc industriel intelligent de Jinghai, district de Tianjin, comme espace idéal pour l'application de la vie intelligente connectée à la 5G. Se basant sur l'idée clé d'un modèle « vert, partagé, interconnecté et innovant », une plateforme de partage gagnant-gagnant a été créée dans le cadre du concours pour assurer la communication et la coopération associées à la vie connectée, ainsi que pour satisfaire les besoins des grands talents des secteurs de l'innovation et de la création d'entreprise en termes de vie familiale dans le futur. Cette plateforme assurera également une meilleure intégration de la technologie intelligente dans leur vie quotidienne. Une communauté sera en outre mise en place pour donner un exemple de vie connectée et ainsi promouvoir le développement de celle-ci en Chine. Cela permettra par la suite d'acquérir une réputation mondiale et de faire de Jinghai, Tianjin (Chine), un district industriel témoin de la vie connectée pour le reste du monde.

Les tâches de conception du concours sont au nombre de 28 et se répartissent en trois catégories, à savoir la conception de bâtiments communautaires intelligents, la conception intelligente et la conception en mode opérationnel. Le concours recevra les solutions de vie connectée soumises par des studios d'architecture de renommée mondiale et les fournisseurs de solutions de vie connectée. Il encourage l'utilisation d'idées novatrices et de la technologie numérique dans le processus de conception, tout en conservant de bonnes prévisibilité, évolutivité, itération et opérabilité, et en mettant en évidence la facilité d'application, la facilité d'identification et la sécurité. L'investissement estimé et le rapport coût-efficacité sont des facteurs importants qui seront pris en compte dans l'examen des projets. Le concours est divisé en trois étapes : l'inscription, l'examen des projets et l'examen final, prévu pour la mi-avril 2020. La cérémonie de remise des prix du « Global Design Competition of Intelligent Life » décernera un premier prix, deux deuxièmes prix et trois troisièmes prix. Un prix de reconnaissance sera décerné aux autres équipes participant à la finale.

En tant que l'une des villes pilotes pour la 5G en Chine, Tianjin organise ce concours depuis 2017, soit trois années de suite. Elle entre ainsi dans la nouvelle ère de la connectivité, favorisant le développement économique associé et nourrissant la nouvelle vie connectée, étendant sa portée d'avant-garde encore davantage afin d'accélérer le développement du « Port intelligent de Tianjin ».

À proximité des nouveaux districts de Xiong'an et de Binhai (Tianjin), le district de Jinghai de la ville de Tianjin est un endroit idéal pour les investissements et le développement grâce à sa situation géographique unique et à ses ressources avantageuses. Ces dernières années, le district de Jinghai met en oeuvre de manière approfondie le plan d'action du Development Planning of the State Council for a New Generation of Artificial Intelligence (Planification de développement du Conseil d'État pour une nouvelle génération d'intelligence artificielle) et les exigences du Comité municipal de Tianjin et du gouvernement municipal qui y sont associées pour la construction d'une ville intelligente. S'appuyant sur le parc industriel intelligent de Jinghai, il se consacre au développement d'un nouveau plateau, d'une zone de regroupement haut de gamme et d'une zone de démonstration d'applications pour l'industrie intelligente mondiale, afin que l'économie soit stimulée par l'intelligence.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

