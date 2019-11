Projet mobilisateur en électrification des transports - Québec favorise l'intégration d'équipements et de technologies sur des véhicules lourds électriques de spécialité





SAINT-JÉRÔME, QC, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du Fonds vert, une contribution financière non remboursable de 7,9 millions de dollars afin d'appuyer le projet mobilisateur Intégration d'équipements et de technologies sur véhicules lourds électriques de spécialité, évalué à 15,8 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, et du député de Saint?Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (volet enseignement supérieur), M. Youri Chassin.

Ce projet mobilisateur vise le développement d'une ambulance, d'un camion de transport de marchandises sèches et réfrigérées, d'un camion atelier, de deux modèles de camions nacelles et d'un camion de transport de matières résiduelles. Ces véhicules à motorisation électrique seront conçus à partir d'un concept de châssis unique, qui sera adapté aux besoins de chaque véhicule.

Sept partenaires y prennent part :

Boivin évolution;

La compagnie électrique Lion;

Demers, manufacturier d'ambulances;

Les fourgons Transit;

Maxi-Métal;

Posi?Plus Technologies;

Systèmes PRAN.

Citations :

« En combinant leurs efforts et leurs expertises, les entreprises partenaires de ce projet mobilisateur pourront développer une nouvelle génération d'ambulances et différents types de camions urbains de spécialité entièrement électriques, tels que le camion de collecte de matières résiduelles et le camion nacelle. Ce projet rejoint d'ailleurs la vision de notre gouvernement d'électrifier l'économie québécoise, notamment le secteur des transports, avec un objectif clair : celui de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en enrichissant notre économie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Québec est reconnu à travers le monde pour son génie technologique et ses avancées dans des domaines de pointe comme l'électrification des transports. Nous souhaitons stimuler davantage la recherche et l'innovation de même que les investissements dans ce secteur d'avenir. Nous sommes donc heureux d'appuyer la réalisation de ce grand projet mobilisateur, qui générera des emplois et des retombées économiques considérables partout au Québec et notamment dans la région des Laurentides. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très heureux de la contribution financière annoncée ce matin par mon collègue, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. Les véhicules lourds électriques, qui sont ciblés par le projet mobilisateur annoncé aujourd'hui, présentent un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Québec et à l'étranger totalisant près de 3 millions de tonnes de CO 2 sur un horizon de dix ans après le début de la commercialisation. Il s'agit d'une contribution importante à l'atteinte de notre objectif collectif visant à améliorer l'empreinte environnementale du Québec, entre autres dans le secteur des transports. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Notre gouvernement est fier de contribuer à la réussite de ce projet, qui est un bel exemple de collaboration entre des entreprises issues de différentes régions, dont celle des Laurentides, pour faire de la mobilité durable l'une des sources de croissance et de prospérité de l'économie québécoise. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement d'une entreprise phare de Saint?Jérôme, La compagnie électrique Lion, ainsi que la concertation de l'ensemble des partenaires de cette initiative, laquelle favorisera l'essor d'une industrie québécoise des équipements de transport terrestre plus verte et plus sobre en carbone. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (volet enseignement supérieur)

Faits saillants :

Le Fonds vert , qui sera renommé prochainement Fonds d'électrification et de changements climatiques, a pour objectif initial de favoriser le développement durable du Québec par la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques.

, qui sera renommé prochainement Fonds d'électrification et de changements climatiques, a pour objectif initial de favoriser le développement durable du Québec par la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. L'entreprise Boivin évolution , située à Lévis, offre à sa clientèle des bennes automatisées 100 % électriques destinées à la collecte des matières résiduelles et qui valorisent l'intégration au châssis électrique par leur faible consommation énergétique.

, située à Lévis, offre à sa clientèle des bennes automatisées 100 % électriques destinées à la collecte des matières résiduelles et qui valorisent l'intégration au châssis électrique par leur faible consommation énergétique. Située à Saint-Jérôme, La compagnie électrique Lion conçoit et fabrique des autobus scolaires et des camions 100 % électriques.

conçoit et fabrique des autobus scolaires et des camions 100 % électriques. L'entreprise Demers, manufacturier d'ambulances de Beloeil se spécialise dans la conception et la fabrication d'ambulances.

de Beloeil se spécialise dans la conception et la fabrication d'ambulances. L'entreprise lavalloise Les fourgons Transit se spécialise dans la fabrication de caisses de camions pour marchandises sèches, spécialisées et réfrigérées, conçues pour être durables et résistantes, en plus d'assurer le temps de réparation le plus court sur le marché.

se spécialise dans la fabrication de caisses de camions pour marchandises sèches, spécialisées et réfrigérées, conçues pour être durables et résistantes, en plus d'assurer le temps de réparation le plus court sur le marché. L'entreprise Maxi-Métal , située à Saint-Georges , conçoit et fabrique depuis 1983 des camions d'intervention optimisés sur mesure pour ses clients par le biais des marques de commerce MAXI incendie et MAXI utilitaire.

, située à , conçoit et fabrique depuis 1983 des camions d'intervention optimisés sur mesure pour ses clients par le biais des marques de commerce MAXI incendie et MAXI utilitaire. Située à Victoriaville , l'entreprise Posi?Plus Technologies fabrique des équipements industriels, dont des camions nacelles utilisés notamment pour la construction et l'entretien des réseaux électriques.

, l'entreprise fabrique des équipements industriels, dont des camions nacelles utilisés notamment pour la construction et l'entretien des réseaux électriques. Située à Québec, l'entreprise Systèmes PRAN propose à sa clientèle des solutions complètes de systèmes électroniques et de technologies de multiplexage, qui sont destinées notamment aux véhicules d'urgence, aux véhicules adaptés et aux véhicules électriques.

